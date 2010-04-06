Aylin Daşdelen Avrupayı kaldırdı

T24- Avrupa Halter Şampiyonası Bayanlar 53 kiloda Aylin Daşdelen, Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci gün podyuma çıkan bayanlar 53 kiloda Aylin Daşdelen, silkmede 120 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarak, 3 altın madalya kazandı.

Koparmadaki 88 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanan ve Avrupa şampiyonu olan Aylin Daşdelen, silkmede de muhteşem bir yarışma çıkardı. Aylin Daşdelen silkmedeki ilk hakkında 110 kiloyu kaldırdı. İkinci hakkında 112 kilo ile altın madalyayı garantileyen Daşdelen, son hakkında rekor kırmak için podyuma çıktı. 120 kiloyu deneyen Daşdelen bu kiloyu kaldırarak, eski rekor olan 119 kiloyu tarihe gömdü. Toplamda da 208 kiloya ulaşan Aylin Daşdelen, 3 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer Türk haltercisi Sibel Özkan ise koparmada 84 kiloyu kaldırarak, Avrupa beşincisi oldu. Sibel, silkmede kaldırdığı 108 kilo ve toplamda da 192 kiloyla 4. sırada yer aldı.

Koparmada, Belarus'tan Valiantsi Liakhavets 87 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Boyanka Kostova da 87 kiloluluk kaldırışıyla 3. oldu.

Silkmede ise 112 kiloluk derecesiyle Bulgar Boyanka Kostova gümüş, evsahibi Belarus'tan Valiantsi Liakhavets 111 kilo ile bronz madalya kazandı.

Toplamda da Boyanka Kostova (Bulgaristan) 199 kiloyla ikinciliği elde ederken, 198 kiloluk derecesiyle Valiantsi Liakhavets (Belarus) bronz madalyanın sahibi oldu.