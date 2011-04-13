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Aylin Daşdelen altın madalya kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda dün Nurcan Taylan'ın 3 ve Gökhan Kılıç'ın 1 altın madalyasından sonra

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda dün Nurcan Taylan'ın 3 ve Gökhan Kılıç'ın 1 altın madalyasından sonra Aylin Daşdelen'den güzel bir haber geldi.

Nurcan ve Nurdan madalyaları topladı



Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam  eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci günü akşam seansında podyuma çıkan  Aylin Daşdelen, koparmada kazandığı altın madalyanın ardından silkme  müsabakalarına da iyi başladı. İlk hakkında 110 kiloyu kaldırırken zorlanmayan  Daşdelen, ikinci hakkında 112 kiloda da başarılı oldu ve altın madalyaya uzandı.  Daşdelen, son hakkında 122 kilo ile Avrupa rekoru denedi, ancak başarılı  olamadı.

Daşdelen, koparmada kaldırdığı 90 kilonun ardından silkmede yaptığı 102  kiloluk derecesinin yanı sıra toplamda da 202 kilo ile 3. altın madalyayı boynuna  astı.


Ayşegül Çoban silkmede bronz madalya kazandı

Aynı kiloda mücadele eden diğer Türk halterci Ayşegül Çoban ise silkmede  3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çoban, silkmedeki ilk hakkında 103 kilo, ikinci hakkında ise 105 kiloyu  rahat kaldırdı. Son hakkında 106 kilonun altına giren Ayşegül Çoban, bu kiloda  başarılı olamadı, ancak bronz madalyayı kazanmasını bildi. Çoban, toplamda da 180  kilo ile 4. sırada yer aldı.

Bu kiloda silkmede ikinciliği Ermenistan'dan Grigoryan 110 kilo ile  aldı.

Toplamda Aylin Daşdelen'in ardından ikinciliği Ermenistan'dan Grigoryan  195 kilo ile üçüncülüğü ise 187 kilo Almanya'dan Rohde elde etti.


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