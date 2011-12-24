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Dünya

Aylık geliri 12 bin dolar

Rusya Başbakanı Putin, dünyanın en zengin adamı olduğu iddialarına mal varlığı beyanıyla yanıt verdi

24 Aralık 2011 02:00


T24-  Mal varlığı uzun süredir spekülasyon konusu yapılan ve dünyanın en zengin adamı olduğu ileri sürülen Rusya Başbakanı Vladimir Putin, hakkındaki iddialara resmi gelir ve mal varlığı beyanıyla yanıt verdi





Hürriyet'in haberine göre, Putin’in resmi malvarlığının sanılandan da az olduğu ortaya çıktı: Yılda 140 bin dolar gelir ve St. Petersburg’da 78 metrekarelik bir apartman dairesi ile ‘külüstür’ otomobilleri.


Beyana göre, genelde zırhlı Mercedes makam aracıyla seyahat eden Putin’in, 1960 ve 1965 model 2 adet Volga ve 2009 model Lada marka otomobilleri ile 1987 model bir karavanı var.


Putin’in resmi serveti, ülkenin resmi gazetesi sayılan Rossiyskaya Gazeta’da yayımlanırken, Rus başbakanın son 4 yılda maaşı, KGB’den emeklilik maaşı ve mevduat gelirinin toplam 559 bin dolar civarında olduğu kaydedildi.
 

Açıklamanın, Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in BM Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonu 20’nci maddesinin yasalaştırılması çağrısını yaptığı günde gelmesi dikkat çekti. Konvansyon ülke yöneticilerinin gelir ve gider beyanlarını zorunlu kılıyor.

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