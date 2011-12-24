Aylık geliri 12 bin dolar

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Hürriyet'in haberine göre, Putin’in resmi malvarlığının sanılandan da az olduğu ortaya çıktı: Yılda 140 bin dolar gelir ve St. Petersburg’da 78 metrekarelik bir apartman dairesi ile ‘külüstür’ otomobilleri.





Beyana göre, genelde zırhlı Mercedes makam aracıyla seyahat eden Putin’in, 1960 ve 1965 model 2 adet Volga ve 2009 model Lada marka otomobilleri ile 1987 model bir karavanı var.





Putin’in resmi serveti, ülkenin resmi gazetesi sayılan Rossiyskaya Gazeta’da yayımlanırken, Rus başbakanın son 4 yılda maaşı, KGB’den emeklilik maaşı ve mevduat gelirinin toplam 559 bin dolar civarında olduğu kaydedildi.





Açıklamanın, Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in BM Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonu 20’nci maddesinin yasalaştırılması çağrısını yaptığı günde gelmesi dikkat çekti. Konvansyon ülke yöneticilerinin gelir ve gider beyanlarını zorunlu kılıyor.

