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Ekonomi

Aylık en yüksek reel getiri Külçe Altın’da oldu

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Külçe altın, Kasım ayında yatırımcılarına sağladığı yüksek reel getiri ile yatırım araçları arasında "açık ara" birinciliği alırken, Borsa İstanbul Endesi de Ekim sonunda "yıllık getiri şampiyonu" oldu

08 Aralık 2017 13:44

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Külçe altın, Kasım ayında yatırımcılarına sağladığı yüksek reel getiri ile yatırım araçları arasında \"açık ara\" birinciliği alırken, Borsa İstanbul Endesi de Ekim sonunda \"yıllık getiri şampiyonu\" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.95. tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.49 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
- dolar yüzde 3.73,
- euro yüzde 3.57 reel getiri sağladı.
Buna karşılık;
- mevduat faizi yüzde 1.12,
- BIST 100 endeksi yüzde 0.42,
- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4.39 kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 4.11,
- külçe altın yüzde 0.81 reel getiri sağlarken,
- mevduat faizi yüzde 0.60,
- BIST 100 endeksi yüzde 0.10,
- DİBS yüzde 3.89 kaybettirdi.
Külçe altın üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
- yüzde 6.51,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.24 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.50,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.73 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.95,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26.62 ile en yüksek kazancı sağladı.
Buna karşılık DİBS,
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.13,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.74 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)

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