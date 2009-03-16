Aylık başvuru iki yıllık talepten fazla

Ocak-Şubat aylarında, işsizlik ödeneği için toplam 148 bin 383 kişi başvuruda bulundu. Yılın ilk ayındaki başvurular, 2002 ve 2003'teki yıllık başvuru sayısını geçti.



Küresel ekonomik krizin olumsuz etkisi, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği başvurularına yansıdı.

Ocak-Şubat aylarında işsizlik ödeneği için, toplam 148 bin 383 kişi başvurdu.



Şubat ayında işsizlik ödeneğine en çok başvuru İstanbul'dan geldi; 25 bin kişi başvuru yaptı.

Öte yandan Kasım 2008'den 6 Mart 2009'a kadar bin 501 firma, 135 bin 23 işçi için, kısa çalışma ödeneği talebinde bulundu.



İnceleme sonunda, 131 firmanın talebi kabul edildi; 18 bin 442 kişi, kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

