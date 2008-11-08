Başbakan Tayyip Erdoğan, peşinatsız, aylık 100 YTL taksitle ev yapıp, evsizlere satacaklarını söyledi.

İstabul'da partisinin Bağcılar İlçe Kongresi'nde konuşan Erdoğan, gecekondu ve kaçak yapının önüne geçilmesi için TOKİ'nin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, evsiz vatandaşlara şu müjdeyi verdi:

"Türkiye'de şehirleri toplu konutlarla değiştiriyoruz. Bazı yerlerde terör örgütleri gelip müteahhitlerin önünü kesiyor. Bu örgütün yandaşları bu ülkeyi sevdiklerini söylüyor.Seviyorsanız gidin terör örgütünü durdurun. İmkanı olmayanlara 45 metrekarelik stüdyo daireler yapacağız. Bir oda, bir salon. Mutfağı da salonda olacak. Peşinatsız 100 YTL taksitle konutlar yapacağız.

Bunu gecekondu, kaçak yapının önünü alalım diye yapıyoruz. 320 bin konutun inşası devam ediyor. 220 bin konutu da sahiplerine teslim ettik."











