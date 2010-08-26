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Dünya

Aylarca kurtarılmayı bekleyecekler

Şili'de göcük altında kalan 33 madenciye, kurtarılmalarının aylarca sürebileceği ilk kez söylendi.

26 Ağustos 2010 03:00

T24- Şili'de göçük altında kalan 33 madenciye kurtarılmalarının aylar alacağı ilk kez söylendi. Madencilere şimdilik 15 santimetrelik delikten demir bir boruyla su ve sıvı besinler gönderiliyor.


Madencilerden birinin bir dönem milli takım üniforması giydiği de ortaya çıktı. Şili milli takımı, futbolu bıraktıktan sonra dolgun maaşı nedeniyle madende çalışmaya başlayan 54 yaşındaki Franklin Lobos'a imzalı bir üniforma gönderdi.


Kurtulmak için zayıflamanız lazım

Kurtarma ekipleri ise 20 gündür göçük altında kalan 33 madenciyi çıkarmak için tünel kazmaya hazırlanıyor. 


Şili'de günlerdir göçük altında kalan madencilerden birinin eski milli futbolcu olduğu ortaya çıktı. Öte yandan işçilere aylarca göçük altında kalabilecekleri ilk kez söylendi.


Madencilere 15 santimetre çapındaki demir boru aracılığıyla, su ve kalori ile protein bakımından zengin sıvı gıdalar gönderiliyor. Ancak madencilerin kurtarma ekibi tarafından açılacak 66 santimetrelik tünelden geçmeleri için zayıf olmaları gerekiyor. Bu nedenle egzersiz yapacaklar.


Aylarca orada kalacakları ilk kez söylendi

Madencilere kurtarılmalarının aylar alacağı da ilk kez söylendi.


Sağlık Bakanı, madencilerin bu haberi sukunetle karşılamakla birlikte depresyona girebileceklerini de söyledi.


Buradan çıkınca evleneceğiz

şçiler ise umutla kurtarılacakları günü bekliyorlar. Bir işçi sevgilisine yolladığı notta, "Buradan çıkınca evleneceğiz" yazdı.

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