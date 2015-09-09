Aylan'ın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı, 1'i serbest!

Bodrum'da sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Gümbet Mahallesi'nde Suriye uyruklu Asem Akfrhat, Mwaffak Alhabash ve Alaa Assous gözaltına alınmıştı.

Zanlıların araçlarında ve konakladıkları yerlerde yapılan aramalarda, kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Bir otomobile de el konuldu. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan kaçakların geçişini organize ettiği öne sürülen Asem Akfrhat, Mwaffak Alhabash tutuklandı. Alaa Assous ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üç zanlının, 2 yaşındaki Aylan bebeğin de hayatını kaybettiği botla kaçışı organize ettiği belirtildi.