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'Ayla'nın esin kaynağı astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti

Ayla filminin esin kaynağı Kore gazisi astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti

07 Aralık 2017 16:42

Türkiye'nin 2017 Oscar aday adayı 'Ayla' filminde gerçek hikâyesi anlatılan Kore gazisi astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.

Ayla filminde, 1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakması anlatılıyor.

"Ayla" filmiyle hikayesi beyazperdeye aktarılan Koreli Eunja Kim de, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Eunja Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni görünce gözyaşlarına boğulmuştu…

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