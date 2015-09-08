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Aylan'ın babası Kurdi: Erdoğan vatandaşlık teklif etti

'Teklifi şimdi kabul etmeyeceğim'

08 Eylül 2015 11:33

Bodrum’da geçtiğimiz günlerde ailesiyle çıktığı umut yolculuğunda cesedi sahile vuran Suriyeli çocuk Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı teklif ettiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin internet üzerinden yayın yapan, Londra merkezli Al-Araby Al-Jadeed gazetesinden derlediği habere göre Kurdi, bir Mısır televizyonuna “Erdoğan vatandaşlık teklif etti. Normalde kabul ederdim. Çünkü Türk hükümeti bana hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Onur duydum. Ama teklifi şimdi kabul etmeyeceğim” dedi.

Kurdi şöyle konuştu:

"Türk hükümeti, cenaze masraflarında bana gerçekten çok yardımda bulundu. Cenazelerin Kobani’ye nakli için büyük uçak tahsis ettiler. Kobani Bodrum’dan çok uzak.”

Kurdi, aralarında Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden üst düzey bir yetkili dahil çok sayıda siyasetçinin kendisine başsağlığı dilediğini belirtti.

Abdullah Kurdi, bir Kuveytli yetkili ve Mısırlılar dışında hiçbir Arap yetkilinin kendisiyle konuşmadığını belirterek, “Batı umurumda değil. Arap ülkelerinin sesini duymak isterdim” dedi.

 

Kurdi, Kanada'nın vatandaşlık teklifini de reddetti

 

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmeye çalışan Kurdi ailesinin bindiği lastik bot devrilmiş, 3 yaşındaki Aylan’la birlikte beş yaşındaki abisi ve annesi de boğulmuştu.

Aylan’ın Bodrum’da sahile vuran cesedinin fotoğrafı tüm dünyada büyük yankı yaratmıştı.

Abdullah Kurdi, geçen hafta Kanada Hükümeti’nin vatandaşlık teklifini reddetmişti.

Kanada Hükümeti Haziran’da sığınma başvurusu yapan Kurdi’yi reddetmişti.

 

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