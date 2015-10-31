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Aylan'dan bu yana 70 çocuk daha denizde boğularak hayatını kaybetti

Save the Children, boğulmaktan kurtulan çocukların da ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti

31 Ekim 2015 20:23

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children, Kobaneli 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin minik bedeninin Bodrum’da sahile vurmasından bu yana en az 70 çocuğun daha, Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken boğularak öldüğünü duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, örgütün dün açıkladığı rapora göre, mevcut koşullar değişmezse Ege Denizi’nde tehlikelerle dolu yolculukta ölen sığınmacı çocuklarının sayısı hızla artmaya devam edecek.

Yunan adası Lesbos’da görevli Save the Children üyesi Kate O’Sullivan, “Bebeklerin ve çocukların küçük bedenlerinin sahile ve plajlara vurması bir felaket. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mesafe kısa olsa da, sular kışın gelmesiyle giderek daha tehlikeli hale geliyor. Bu nedensiz ölüm olaylarını daha sık göreceğiz” dedi.

Örgüt, boğulmaktan kurtulan çocukların da genelde deniz yolculuğunda hastalandığına ve gerekli şartlara sahip olmayan kamplarda ciddi hastalık riskleriyle karşı karşıya kaldığına da dikkat çekti.

Zorlu şartlara rağmen özellikle Suriye, Irak ve Afganistan’daki savaşlardan kaçarak Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışanların sayısı hızla artıyor. Geçen yıldan bu yana Yunanistan’a geçenlerin sayısı 1.370 kat arttı. Ocak ve Ekim aylarında Yunanistan’a ulaşan sığınmacıların sayısı 500 bini aştı.

 

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