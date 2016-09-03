Aylan Kurdi'nin ölümünün üzerinden 1 yıl geçti; göçmenler için ne değişti?

Suriyeli Aylan (Alan) Kurdi'nin bedeninin Bodrum sahilinde bulunmasından bu yana tam 1 yıl geçti.

Suriye'deki savaştan kaçan Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin sahile vurmasının üzerinden bir yıl geçti. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından ülke liderlerine kadar herkesi etkileyen Aylan Kurdi, Suriye’deki iç savaşın sembolü haline gelmişti.

3 yaşındaki Suriyeli Aylan’ın ölümünün birinci yıldönümünde babası Abdullah Kurdi, Avrupa ülkelerinden kapılarını mültecilere kapamamalarını istedi.

Aylan’la birlikte diğer oğlu Galib ve eşi Rihan’ı da kaybeden Abdullah Kurdi BBC’ye konuşurken yitirdiği ailesini her gün düşündüğünü söyledi ve ilk yıldönümün kendisi için ayrıca zor olacağını ifade etti:

“Bir an sanki tekrar kavuşmuşuz da beraber uyuyormuşuz gibi hissettim. Yıkıcıydı” diyor.

"'Aylan'ın acısı bir yıl sürmedi"

BBC muhabiri Fergal Keane’in sorularını yanıtlayan Abdullah Kurdi, Aylan ve ailesinin diğer fertlerinin hayatını kaybettiği günün ardından yaşananları anımsayarak konuşuyor:

“Başta sanki tüm dünya mültecilere yardım etmek için elinden geleni yapacakmış gibi davrandı. Ancak bu atmosfer bir ay bile sürmedi. Hatta durum daha da kötüye gitti. Suriye’deki savaş şiddetlendi ve daha fazla insan ülkeyi terk etti.”

Abdullah Kurdi, 2 Eylül 2015’te yaşadığı trajedinin ardından hayatını kaybeden ailesinin tüm fertlerini alıp memleketi Kobani’ye dönmüş ve cenazeleri defnetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri her ne kadar Brüksel ve Ankara arasındaki anlaşma sayesinde Türkiye-Yunanistan trafiğinin durma noktasına geldiğini söylese de Kuzey Afrika’dan İtalya’ya gitme çabalarında hiçbir değişim olmadığını belirtiyor.

Ayrıca Avrupa’ya ulaşanların sayısında 2016’da ciddi bir düşüş yaşansa da Akdeniz’de hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüş çok daha sınırlı kaldı.

Tehlikeli deniz yolculuğu sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bu yıl da binlerle ifade ediliyor.

Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatıp dikenli tel çekme kararı alması nedeniyle binlerce mülteci de aylardır ülkeler arasında sıkışmış vaziyette bekleyişlerine devam ediyor.

Mart ayındaki AB-Türkiye anlaşmasından bu yana ise Yunan adalarında beleyişlerine devam eden mültecilerin de geleceklerinin nasıl şekilleneceği konusunda hiçbir fikri bulunmuyor.