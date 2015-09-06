Aylan bebeğin fotoğrafını espri konusu yapan Garanti çalışanı kovuldu

Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları botun batması sonucu yaşamını yitiren Aylan bebeğim fotoğraflarını mizah malzemesi yapan Garanti Bankası çalışanının işine son verildi. 3 yaşındaki Aylan bebeğin cansız bedeninin sahile vurduğu görüntüleri @bataar isimli Twitter hesabından “hafta sonu erken kalkınca ben” mesajıyla paylaşılmasına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

#GarantiBankasınıİnsanlıgaDavetEdiyorum etiketiyle çok sayıda mesaj atılması üzerine Garanti Bankası’ndan açıklama geldi. Söz konusu kişinin kendilerinin değil, kendileri için çalışan bir firmanın elemanı olduğunu belirten Garanti Bankası “İlgili kişinin kurum kültürümüz ve sosyal medya politikalarımızla da uyumlu olmayan bu davranışı nedeniyle ", bugün itibarıyla çalıştığı firmaya iletilmiştir” açıklamasında bulundu. Garanti’den yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Garanti Bankası çalışanı olduğu ifade edilen ve yayınladığı ileti tepkilere neden olan kişi, Garanti Bankası’nın değil, Garanti Bankası'na dışarıdan hizmet veren bir şirketin çalışanıdır.



İlgili kişinin kurum kültürümüz ve sosyal medya politikalarımızla da uyumlu olmayan bu davranışı nedeniyle bankamız için görev alamayacağı, bugün itibarıyla çalıştığı firmaya iletilmiştir.



Garanti çalışanlarının, toplumsal konulara hiçbir şekilde duyarsız kalmadığını ve kalmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."