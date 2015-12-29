Aylan bebeğin ailesi Kanada’ya yerleşti

Cansız bedeni Bodrum açıklarında sahile vurduktan sonra, Suriyeli mülteci krizinin simgesi haline gelen Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin ailesi sonunda Kanada'ya ulaştı.

Kanada Televizyonu CTV'nin haberine göre, şişme botla Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isterken yaşadıkları kazada, annesi ve kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Aylan bebeğin amcası ve halasıyla beş kuzeni dün Kanada'nın Vancouver kentine ulaştı. Aileyi bundan sonra yaşayacağı Vancouver'da, Aylan bebeğin Kanada'da yaşayan halası Tima Kürdi karşıladı. Aylan bebeğin ailesi daha önce de Kanada'ya sığınma başvurusu yapmış ancak başvuru geri çevrilmişti. Aylan Kurdi'nin ölümünün mülteci krizinin simgesi haline gelmesinden sonra Kanada hükümeti Kurdi'nin ailesinin yeniden başvuru yapmasını istemişti. Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ise yaşanan trajediden sonra Suriye'ye geri dönmüştü.