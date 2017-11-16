'Ayla' filmine ilham olan Kore gazisi, hastaneye kaldırıldı

‘Ayla’ filmiyle Türkiye’nin yüreğine dokunan Kore gazisi astsubay Süleyman Dilbirliği, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Dilbirliği, geçen hafta ‘Ayla’ filminin galasına katılmıştı.

Kore Savaşı’na giden Türk askerleri arasında yer alan ve savaşta anne babasını kaybeden Koreli kız çocuğuna hem anne hem baba olan astsubay Dilbirliği’nin hikayesi, filmi izleyen herkesi derinden etkiledi.

Ciddiyetini koruyor

Dilbirliği, Ayla filmi beyaz perdede oynarken rahatsızlandı. Cumartesi günü Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan 91 yaşındaki Dilbirliği, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Dilbirliği’nin durumu kritik.

Milliyet'in haberine göre, gazinin damadı İsmail Sonuvar, babasının 3 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek, “Doktorlarıyla görüştüm. Şu an için vücudunda ciddi bir iltihab olduğunu anlattılar. Bunun da iç organlara yayıldığını söylediler. Zaten kronik nefes darlığı vardı. Daha önce de hastaneye yatırılmıştı. Biz de gelecek iyi haberi bekliyoruz” dedi.

Dilbirliği’nin sağlık durumu hakkında yoğun bakımda tutulduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nin Başhekimi Doç. Doktor Hasan Kayabaşı da bir açıklama yaptı. Kayabaşı, Dilbirliği’nin sağlık durumunun halen ciddiyetini korumakta olduğunu belirterek, “Süleyman bey ilk olarak hastanemize 9’uncu ayın sonlarında üroloji kliniğine skrotal apse şikayetiyle başvurarak yatırılmıştı. Tedavisi düzenlenmişti yaklaşık 15 günlük yatış sürecinden sonra tamamen şifa ile taburcu edildi. Bundan sonra tekrarlayan yaklaşık bir hafta önce de bize tekrar apsenin tekrarlaması ve bilinç problemiyle başvurmuştu. Üroloji kliniğinde tekrar tedavisine başladık. 2 gün süren tedavinin sonucunda solunum sıkıntısının gelişmesi üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım ünitemizde önceki günde solunum patentinin daha bozulması üzerine mekanik ventilasyona bağlanarak tedavi süreci devam etmekte” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Kayabaşı, “Tabii bizim için önemli bir şahsiyet. Ancak şunu bildirmek istiyorum ki üzülerek, sağlık durumu halen ciddiyetini korumakta” dedi.

"Her şeyi yapıyoruz"

Kayabaşı, şöyle konuştu: “Mevcut imkanlar açısından, ilgili uzmanlar tarafından bütün tedavisi düzenli olarak yapılmakta ve takibi yapılmaktadır. İyileşmesini ümit ediyoruz. Toparlanmasını ümit ediyoruz ve bu yönde gerekli her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz ancak sağlık durumu halen ciddiyetini korumakta. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız tarafından da takip edilmekte.”

60 yıl sonra kavuşmuşlardı

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım çağrısı üzerine Kore’ye gönderilen Türk askerlerinden biri olan astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayat hikayesi ‘Ayla’ filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. Gerçek hayat hikayesinden hazırlanan filmde, annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Dilbirliği, Türkiye’ye dönmek zorunda kalmış, Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görebilmişti.

Galada yönetmene ‘Evlat benden bu kadar’ dedi

‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu, doktorların “Her şeye hazırlıklı olun” dediğini aktararak şu bilgileri verdi: “Süleyman amca’nın ekim ayında tüm tahlillerini yaptırdık ve bacağında bir çıban gibi bir kitle vardı temizlendi ve tedavisi olup taburcu oldu. Sonrasında galaya katıldı ve galanın bitiminde kulağıma eğilerek ‘Evlat benden bu kadar. Sen benim dileğimi gerçekleştirdin ben de Ayla’ya verdiğim sözü tuttum’ dedi. Ne demek istediğini anlamadım ama sonrasında kendini bıraktı. Doktorları da belirli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi ama yaşama tutunmayı bıraktığını söylediler. Ne olur tüm Türkiye dua etsin çünkü Süleyman amca da eşi Nimet hanım da bence bu toprağa düşmüş melekler. Emekli maaşıyla sokak hayvanlarına bile bakmış, karıncayı bile incitmemiş insanlar. Benim tek isteğim, insanların onu ne kadar sevdiğini görebilmesi bilmesi. Ağrı’dan gencecik insanlar geliyor elini öpmek için. Tüm duamız Süleyman amca için. En azından ne kadar sevildiğini, değer gördüğünü bilmesini istiyorum” dedi.