AYLA FİLMİNE ESİN KAYNAĞI OLMUŞTU... EŞİ ACISINA BİR GÜN DAYANABİLDİ 

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Hikayesi Ayla filmine esin kaynağı olan ve dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin eşi Nimet Dilbirliği de hayatını kaybetti. Eşinin acısına dayanamayan Nimet Dilbirliği\'nin bu sabah evinde öldüğü öğrenildi.

Bunun üzerine Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği\'nin eşi Nimet Dilbirliği ile son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Dilbirliği\'nin arşiv görüntüsü

