"Örgüt yöneticiliği”, 14 kez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek”ten 6 aydır tutuklu bulunan KJA sözcüsü ve eski milletvekili Ayla Akat Ata tahliye oldu.

DTK’de yaptığı çalışmalar ve siyasi parti faaliyetleri kapsamında katıldığı açıklama ve yürüyüşler nedeniyle 95 yıla kadar hapsi istenen KJA Sözcüsü eski milletvekili Ayla Akat Ata'nın ilk duruşması bugün görüldü.

6 aydır tutukluydu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınarak 30 Ekim 2016’da tutuklanan KHK ile kapatılan KJA Sözcüsü ve BDP eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 6 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu.

Ata, yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkacak. Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Ata’nın duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.