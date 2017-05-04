Ayla Akat Ata hâkim karşısına çıkıyor

KJA sözcüsü ve eski milletvekili Ayla Akat Ata bugün (4 Mayıs 2017( hâkim karşısına çıkacak. Ata'nın 95 yıl hapsi isteniyor.

dihaber’de yer alan habere göre, DTK’de yaptığı çalışmalar ve siyasi parti faaliyetleri kapsamında katıldığı açıklama ve yürüyüşler nedeniyle 95 yıla kadar hapsi istenen KJA Sözcüsü eski milletvekili Ayla Akat Ata'nın ilk duruşması bugün görülecek.

6 aydır tutuklu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınarak 30 Ekim 2016’da tutuklanan KHK ile kapatılan KJA Sözcüsü ve BDP eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 6 ayı aşkın süredir tutuklu. Ata, yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkacak. Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Ata’nın duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

95.5 yıla kadar hapis talebi

Ata, siyasi parti faaliyetleri kapsamında katıldığı basın açıklaması, yürüyüşler, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “Örgüt yöneticiliği”, 14 kez “Örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet etmek” ile suçlanıyor. Ata’nın 30 yıldan 95.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK), “Türkiye’deki KCK örgütlenmesinin sözde kurucu meclisi ve organı” olduğunu ileri süren savcı, Ata’nın “DTK sözcülüğü, koordinasyon kurulu üyeliği gibi üst düzey yönetici olarak görev yaptığını” savundu.

Rtweet de suç sayıldı

İddianamede Ata’nın, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yılları arasında katıldığı 14 ayrı yürüyüş, basın açıklaması, televizyon programında yaptığı konuşmalar ve Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda “örgüt propagandası yaptığı” iddia edildi. Savcı ayrıca iddianamede, Ata’nın üyesi olduğu Özgür Kadın Kongresi’nin (KJA) de “KCK’ye bağlı kadın örgütlemesi” olduğunu iddia etti. Ata’nın Twitter hesabında Suriye’de IŞİD’e karşı savaşta yaşamını yitiren YPJ üyesi kadın savaşçı fotoğraflarını paylaşması ve HDP milletvekilleri Ziya Pir, Nursel Aydoğan ve Faysal Sarıyıldız’ın twitlerini retweetlemesi “Örgüt propagandası” sayıldı.

Ata’nın 5 Nisan 2012’de Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada söylediği, “Bahar Ortadoğu’ya dayanmışken bu baharı Kürtlerin yaşaması engellenmektedir” sözleri için savcı, “ülkemizin güneyinde gerçekleşen halk ayaklanmalarına atıfta bulunarak Kürt halkını ayaklanmaya teşvik ettiğini” iddia etmişti.