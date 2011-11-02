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Spor

Aykut ve Volkan, Yıldırım'ın doğum gününü kutladı İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 19:28

-Aykut ve Volkan, Yıldırım'ın doğum gününü kutladı İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 59. yaş gününü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kaleci Volkan Demirel, cezaevine gelerek kutladı. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, başkan Aziz Yıldırım'ın doğum günü nedeniyle Metris Cezaevi'ne gelirken, Selçuk Şahin, izini bulunmadığı için görüşmeye giremedi. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel, yaklaşık yarım saat cezaevinde kaldıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmadan ayrıldılar.  Bu arada, Fenerbahçeli bir grup taraftar da Metris Cezaevi önüne gelerek Aziz Yıldırım için tezahüratlarda bulundu. Yaklaşık 20 kadar sarı-lacivertli taraftar, üzerinde Aziz Yıldırım'ın resmi bulunan ve ''Her şeyin farkındayız, sonuna kadar yanındayız'' yazılı pankart açarken, ''İyi ki doğdun başkan'' şeklinde ve Aziz Yıldırım'ı destekleyen tezahüratlar yaptılar. Öte yandan, başkan Yıldırım'ın avukatlarından ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil ile kulüp müdürü Serkan Acar da cezaevine gelerek Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.  Yasemin Merçil'in başkan Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçeli taraftarların hazırladığı ve içinde destek mesajları bulunan bir kitabı doğum günü hediyesi olarak ilettiği bildirildi. Merçil, cezaevi önünde bekleyen taraftarlara, ''Kitabınızı ilettim, çok duygulandı. 'Hep beraber olacağımız günler yakın' dedi'' diye konuştu. Gazetecilere yaptığı açıklamada ise Merçil, başkanın doğum günüyle ilgili kutlama mesajlarında dolayı herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

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