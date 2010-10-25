-AYKUT KOCAMAN'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın başında camianın beklediği sonuçları alamayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın yüzü bir türlü gülmüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek sezona kötü bir başlangıç yapan Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de katılamayarak düş kırıklığı yaratırken, Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık süreçte istikrarlı bir grafik çizemedi. Ligde ilk 4 haftayı 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle geride bıraktıktan sonra 5. haftada Beşiktaş derbisinde 1-1 beraberlik alan Fenerbahçe'nın, 6., 7. ve 8. hafta mücadelelerinde Kasımpaşa (6-2), Gençlerbirliği (3-0) ve Konyaspor (4-1) maçlarında üst üste 3 maçta kazanarak çıkışa geçmesi teknik heyeti sevindirmişti. Bu çıkışını sürdüremeyen sarı-lacivertliler, 9. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray karşısında Kadıköy'de 0-0 beraberlikle 3 hafta sonra yeniden puan yitirdi. -BURSASPOR MAÇI KRİTİK- Bu sezon İstanbul dışındaki ilk galibiyetini 8. haftada Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla alan Fenerbahçe'yi, 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Spor Toto Süper Lig'in lideri Bursaspor ile yapacağı kritik bir maç bekliyor. Sol kasık bölgesinde yırtık tespit edilen Dia'nın sakatlığı ve Lugano'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle, Aykut Kocaman takımında mecburi değişiklikler yapacak. -SIKINTILI İLK 4 HAFTA- Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftası sarı-lacivertliler için alınan yenilgilerle sıkıntılı geçti. Seyircisiz oynadığı ilk hafta maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 3-2'lik mağlubiyetten kurtulamadı. Yine seyircisiz mücadelede sahasında Manisaspor'u 4-2'lik skorla geçen Fenerbahçe, bu maçtan sonra da Kayserispor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü. -SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET 2 BERABERLİK- Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile karşı karşıya geldiği son 5 lig maçında 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ligin ilk 4 haftalık periyoda göre daha iyi bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertlilerin, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray karşısında Kadıköy'de aldığı beraberlikler taraftarı memnun etmedi.