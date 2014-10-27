Aykut Kocaman'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, verdiği aranın ardından Torku Konyaspor ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, Torku Konyaspor ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Torku Konyaspor'da yöneticiler, Aykut Kocaman ile Ankara'da bir araya geldi.

Aykut Kocaman, daha önce 2005-2006 sezonunda da çalıştırdığı Konyaspor'la, yarın sözleşme imzalayacak. Son olarak 2012-201313 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Kocaman, antrenörlüğe 1 sezon ara vermişti.