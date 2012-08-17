Aykut Kocaman'ın villası mühürlendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 'ın Sapanca Rüstempaşa Mahallesi'nde Sapanca Gölü kenarında satın aldığı ve daha sonra 'onarım ve tadilat yaptıracağım' diyerek izin almasına rağmen yapıyı yıkıp yerine yeni başladığı villa inşaatı , Sapanca Gölü'nü koruma havzası içerisinde olması ve mevzuata uygun tadilat yapmadığı gerekçesiyle Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün tespiti sonrası mühürlendi.

Göl kıyısındaki inşaatın yıkılacağı belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, aslen Sapancalı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bir süre önce Kırkpınar mahallesi, Sahil caddesi üzerinde içerisinde 2 adet eski ev bulunan bir göl kenarında bulunan 2 bin 300 metrekare arsayı satın aldı.

Ardından da 28 Haziran tarihinde Sapanca Belediyesine '' rsada maliki bulunduğum binama ait duvar güçlendirme tesisat, çatı yenileme, boya ve badana tadilatları yapmak istiyorum' diye dilekçe vererek tadilat izini istedi. Sapanca Belediyesi de Aykut Kocaman'ın dilekçesine 12 Temmuz tarihinde 'binanın tadilatı için uygundur' yazısı verdi.

Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Arıcı imzasıyla verilen izinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a 3194 sayılı imar kanununun 21ni maddesinin 2. parağrafında 'Ancak derz iç ve dış sıvı boya, badana, doğrama ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhı tesisat tamiratları ve çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahalin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirleyecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabii değil' hükmüne göre tamirat yapılmasına izin verildiği belirtildi.

Sapanca Belediyesi'nin 12 Temmuz tarihli izin yazısı çıkmadan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski evi yıkarak Sapanca Gölü'nü kuruma havzası içerisinde yer alan arsası üzerindeki eski evi tadilat yapmak yerine yıkarak yeni ev yapmaya başladı.

Bu arada Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 'ye Aykut Kocaman'ın eski evini 'tadilat yapacağım' diyerek yıkarak yeni bir ev yaptığı ihbar edilince SASKİ ekipleri 11 Temmuz tarihinde Kocaman'ın bahse konu arsasına gittiklerinde eski evin yıkıldığını, yeni ev yapıldığını fotoğraflarla tespit ettikten sonra tutanak tuttular. Ardından da SASKİ , Sakarya Büyükşehir Belediyesine Aykut Kocaman'ın kaçak yapı yaptığının tespit edildiğine dair yazı göndererek inşaatın durdurulmasını istedi.

Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Atilla Toprak imzalı yazıda inşaatın Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzen Planına yer alan birinci bölgede hiçbir yapı yapılamaz' maddesine aykırı olduğu belirtilerek gereğinin yapılmasını istedi.

Sapanca Belediyesi de bu yazı üzerine Aykut Kocaman'ın yıkarak tadilat yaptığı binanın ruhsatının 18 Ağustos 1988 tarihli olduğuna dikkat çekildi. Yazıda ' Su kirliliği kontrol yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 4 Eylül 1988 tarihinden sonra yapılmış alanlarda yer alan yapıların yıkılacağından bahsedildiğine dikkat çekerek bu kapsamda tadilat için izin verildiği belirtildi.

AncakSakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 8 Ağustos tarihinde bölgede yaptığı incelemede Aykut Kocaman'ın göl kenarında yaptırdığı evinin kaba inşaatının tamamlandığını tespit etti. Yazıda 'Binada mevzuata uygun bir tadilat yapılmadığı görülmüştür. Binanın yıkılarak yeniden bina yapıldığı tespit edilmiştir' denilerek gereğinin yapılmasını istedi.

SASKİ'nin uyarısı üzerine harekete geçen Sapanca Belediyesi ekipleri inşaat alanına giderek Aykut Kocaman'ın inşaatı mühürledi. Mühürlenen ev inşaatı hakkında Sapanca Belediyesi'nin bu hafta gerçekleşecek encümen toplantısında cezai işlem uygulaması ve yıkım kararı alması bekleniyor.