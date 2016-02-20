Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u ligdeki yükselişine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Aykut Kocaman'ın Torku Konyaspor'u sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken yeşil beyazlı takım ardından maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arkasından üçüncü sıraya yükseldi.

Kocaman sevinç

Medicana Sivasspor'un topu rakip yarı alana kolay getirdiğini ve kuvvetli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Maçın başında gelen gol ve bunun karşılığında Medicana Sivasspor'un hemen eşitliği sağlama tepkisi, oyunda gelgitler oluşturdu. Oyunu başladığımız gibi götüremedik. Devrenin ortalarından itibaren biraz daha toparlandık. İkinci yarı nispeten daha derli, topluyduk. Mücadeleyi rakip yarı alana doğru itmeyi başardık. Yediğimiz gol oyunun son dakikalarını biraz daha gerilimli hale getirdi. Kazanmayı başardığımız için son derece sevinçliyim. Futbolcu arkadaşlarımı gönülden kutluyorum."

Hürriyet'in haberine göre; Torku Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Sivasspor'un golünü 72. dakikada Burhan Eşer atarken ev sahibi Torku Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Traore ve 58. dakikada Skubic kaydetti. Bu sonucun ardından Torku Konyaspor Avrupa Kupaları için önemli bir galibiyet alarak puanını 37 yaptı. Sivasspor ise 17 puanda ve düşme potasında kaldı.