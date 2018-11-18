Aykut Kocaman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den

3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman'ın ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapacağı iddia edildi.

Adı yeniden Fenerbahçe ile gündeme gelen ancak Atiker Konyaspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuğa oturan Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde sık sık forma şansı verdiği Aatif Chahechouhe'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Aatif'ı kadrosunda görmek istiyor

Hürriyet'in haberine göre, yeşil-beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Kocaman, devre arasında sarı-lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katmak istiyor.

'Kocaman' bir fark var

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti. Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise yeşil beyazlıların başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.