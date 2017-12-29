Aykut Kocaman’dan Vincent Janssen ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, tatil öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Ocakta kulübü Tottenham'a döneceği öne sürülen Vincent Janssen hakkında konuşan tecrübeli hoca’’ O bize lazım’’ diye konuşurken Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu için, ‘’Transferi ile ilgili bir gelişme yok’’ dedi.

Vatan Gazetesi’nin haberine göre; genç golcünün sözleşmesindeki ‘Geri dönebilir' maddesiyle ilgili olarak oyuncuyla konuştuğunu belirten Aykut Hoca, “Az önce soyunma kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisi hiçbir yere gitmeyecek. Aman Allah korusun. O bize lazım” yorumunu yaptı.

Milan’da beklediğini bulamayan ve adı sarı-lacivertlilerle anılan Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruları da yanıtlayan Kocaman, “Şu an transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ama eğer bana ‘Hakan gibi bir oyuncuyu ister misiniz?' diye soruyorsanız yorum yapmam doğru olmaz. Önceliğimiz gönderilecek oyuncular. Yerli oyuncu almak hele de bu ara dönemde biraz zor. Antalya kampına odaklanıyoruz. Çalışmalarımızı şimdiden yaptık. Yerleşik düzenle ilgili sıkı bir ezber çalışması yapacağız. Taktiksel ağırlıklı günde çift idmanla ikinci yarıya hazırlanacağız. Arnavutluk takımıyla bir hazırlık maçı yapıp kampı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.