Aykut Kocaman'dan Valbuena'ya uyarı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 72. dakikasında Mathieu Valbuena'yı oyundan alarak Alper Potuk'u sahaya süren teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu kararının arkasında Fransız futbolcunun taktik disipline uymaması olduğu ortaya çıktı.

Skorer'de yer alan habere göre, maç öncesi yapılan taktik çalışmalar ve toplantılarda Teknik Direktör Aykut Kocaman, tüm oyunculara ne yapmaları gerektiğini detaylarıyla anlattı.

Takım savunması için herkesin eksiksiz şekilde istenenleri yerine getirmesi istendi. Ancak Valbuena, Kocaman’ın talimatlarını uymadı. Daha çok bireysel oynamaya çalışınca bu durum takım oyununu etkiledi. Deneyimli teknik adam, taktik disipline bağlı kalmaması ve bir türlü etkili olamaması sebebiyle Fransız futbolcuyu maçın en kritik bölümlerinde oyundan aldı.

Kocaman, Fransız oyuncu ile birebir konuştu

Aykut Kocaman, maçın ardından Valbuena ile yaptığı toplantıda da kendisini neden oyundan aldığı ile ilgili açıklamayı yaptı. Fransız oyuncunun takım için çok önemli bir isim olduğunun altını çizerek taktik disipline uyması istendi.

Valbuena’nın oyunu daha çok bireysel oynamaya çalışması, savunmada ciddi açıklar vermesi, Giuliano’nun performansını da etkiledi. Brezilyalı futbolcu birçok kez üzerine düşen görevlerin yanısıra Valbuena’ya da destek vermek zorunda kalınca takım oyunu ve savunması doğal olarak etkilendi.

Futbolcunun performansı tartışılsa da teknik direktör Kocaman, Giuliano’dan oldukça memnun. Brezilyalı futbolcuyu takımın vazgeçilmezleri arasında görüyor.

Teknik kapasitesinin yanı sıra topsuz oyunda etkili olması, savunma yapması ve koşması Giuliano’nun artı özellikleri olarak dikkat çekiyor.