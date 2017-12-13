Aykut Kocaman’dan, Valbuena’ya: Değişmezsen yedek kalmaya devam edeceksin

Aykut Kocaman yedek kaldığı için rahatsız olan Valbuena ile görüşmesinde “Ben takım oyununu yerleştirmeye çalışıyorum, sen ise bireysel oynuyorsun. Kaptırdığın toplar bizi zora sokuyor. Değişmezsen yedek kalmaya devam edeceksin” mesajı verdi.

‘’Eksik kalıyorsun’’

Kocaman, Valbuena'ya kendisini yedek bırakmasının mecburi bir tercih olduğunu anlattı, "Çünkü istediklerimi yapamıyorsun, eksik kalıyorsun" imasında bulundu. Sarı-lacivertli hocanın 33 yaşındaki futbolcuya yönelik şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Ben takım futbolu oynamak isteyen bir ekip oluşturmak istiyorum. Ancak sen bireysel oyunu tercih ediyorsun. Kaptırdığın topları kovalamaman bizi defansta zor durumlara sokuyor. Rakip bu gibi durumlarda boşluklardan faydalanıyor. Değişmediğin ve takıma uygun oynamadığın sürece durumunda bir değişiklik olmayacak."(Fotomaç)