T24 LogoT24 Logo
Spor

Aykut Kocaman’dan, Valbuena’ya: Değişmezsen yedek kalmaya devam edeceksin

''Bireysel oynuyorsun, ben takım oyunu oynatıyorum''

13 Aralık 2017 11:33

Aykut Kocaman yedek kaldığı için rahatsız olan Valbuena ile görüşmesinde “Ben takım oyununu yerleştirmeye çalışıyorum, sen ise bireysel oynuyorsun. Kaptırdığın toplar bizi zora sokuyor. Değişmezsen yedek kalmaya devam edeceksin” mesajı verdi.

‘’Eksik kalıyorsun’’

Kocaman, Valbuena'ya kendisini yedek bırakmasının mecburi bir tercih olduğunu anlattı, "Çünkü istediklerimi yapamıyorsun, eksik kalıyorsun" imasında bulundu. Sarı-lacivertli hocanın 33 yaşındaki futbolcuya yönelik şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Ben takım futbolu oynamak isteyen bir ekip oluşturmak istiyorum. Ancak sen bireysel oyunu tercih ediyorsun. Kaptırdığın topları kovalamaman bizi defansta zor durumlara sokuyor. Rakip bu gibi durumlarda boşluklardan faydalanıyor. Değişmediğin ve takıma uygun oynamadığın sürece durumunda bir değişiklik olmayacak."(Fotomaç)

ETİKETLER

ValbuenaKrizyedekoynama isteğiFenerbahçeGörüşmeAykut Kocaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24