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Spor

Aykut Kocaman'dan toplantı kararı

Samandıra'da antrenmanların eksik kadroyla yapılması nedeniyle Kocaman'ın toplantı yapmaya karar verdiği bildirildi

09 Kasım 2017 00:40

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman takımla toplantı yapmak için milli takımlardaki oyuncuların dönmesini bekliyor. Kocaman, Sivasspor maçının taktik antrenmanlarına da o zaman başlayacak.

Fenerbahçe'de milli maçlar için verilen aranın ardından oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Antrenmanlarda takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçından sonra yaşanan belirsizlik ve takımın galibiyet alamadığı 3 haftalık süreçle ilgili henüz futbolcularıyla toplantı yapmadı.

Kocaman'ın bu toplantıyı yapmamasının sebebi Samandıra'da antrenmanların eksik kadroyla yapılması. Mathieu Valbuena, Mauricio Isla, Fernandao ve Robın van Persie'nin sakatlıkları; Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustadter, Giuliano, Martin Skrtel, Nabil Dırar ve Luis Neto'nun da milli takım kamplarında olması nedeniyle çalışmalarda as oyuncuların çoğu yer almıyor. Aykut kocaman bu oyuncuların dönüşüyle birlikte takımın saha içi ve dışı durumlarıyla ilgili görüşmelerini yapmaya başlayacak.

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