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Spor

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan'a destek: Birlikte yanalım

Genç futbolcu, bir süredir performansı ve aşırı kiloları nedeniyle taraftarın hedefi haline gelmişti

29 Ağustos 2017 14:56

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin son dönemde eleştirilerin hedefi haline gelen genç oyuncusu Ozan Tufan'ın, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi adını ilk 11'de görünce Aykut Kocaman'a "Sizi de ateşe atıyorum hocam" dediği ve deneyimli teknik adamın "O zaman birlikte yanalım" dediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de üçüncü sezonunun geçirmesine rağmen hala bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, Vardar maçında tribünlerce protesto edilmişti.

Aşırı kiloları nedeniyle de "Kebapçıya git" denilerek hedefe konulan yıldız futbolcu, büyük bir moral çöküntü yaşıyordu.

Ozan, Gençlerbirliği maçında adı ilk 11'e yazılınca yine protesto edilmekten çekindi.

Milli futbolcu, endişelerini Aykut Kocaman'la da paylaşırken, "Hocam taraftar bana takmış. Ne yaparsam yapayım tepki alıyorum. Sizi de ateşe atıyorum" dedi.

Ozan'ın olası bir taraftar tepkisinden dolayı tedirginlik yaşadığını gözlemleyen Kocaman ise, "O zaman birlikte yanalım" diyerek oyuncusunu ateşledi.

Golden sonra Kocaman'a koştu

Bu güvenle maça çıkan Ozan, zaferi getiren golü attı, kendisini taraftara affettirdi. Ağlamaklı olan genç futbolcu, gol sevincini ise saha kenarına koşarak hocasıyla paylaştı.

Ozan'a tribün tepkisini eleştiren Aykut Kocaman, "Anlıyorum, geçmişten kalan pek çok şey var ama hesaplaşma yeri saha olunca hepimiz zarar görüyoruz" dedi.

"Sahada mücadeleden kaçmadı"

Oyuncusuna sahip çıkan Kocaman, "Sahada hiçbir şekilde mücadeleden kaçmadı, topu taşımaya, gol pozisyonuna girmeye ve geri dönüp top kesmeye çalıştı. Başardığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'ne attığı zafer golüyle üzerindeki baskıyı azaltan Ozan Tufan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla adeta içini boşalttı.

Ozan, "Bu forma için her gün daha fazla çalışacağız. Tüm eleştiriler ve destek mesajları için teşekkürler. Biz Fenerbahçeliyiz!" diye yazdı ve sarı lacivert kalp emojisi paylaştı..

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