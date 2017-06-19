Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye teknolojik sistem

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'da kullandığı 'Robotic Eye' adı verilen Görüntü Analiz Sistemi uygulamasına Fenerbahçe'de de yer verecek.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde kullandığı 'Robotic Eye' ve 'Metabolic Power' uygulamasını sarı-lacivertlilerde de kullanmaya hazırlanıyor. Maç sırasında oyuncuların kat ettikleri mesafe, sprint sayısı, yüksek şiddetli koşu gibi verilerini tespit eden sistem, aynı zamanda oyuncuların ne zaman yorulduğunu da teknik heyete bildiriyor.

Eski dönemde Samandıra'ya kullanılan bu sistem artık Fenerbahçe Ülker Stadyumu'na da kurulacak.

Eş zamanlı yorgunluk analizi

Özel kameralar sayesinde, yayıncı kuruluşun klasik görüntü alanı dışında da tüm saha bazlı görüntü veren sistem, oyuncuların performans analizini de yapıyor. Teknik ekip maçı soyunma odasına kurulan 'Analiz Odası'ndan takip ediyor ve yedek kulübesindeki teknik direktöre sürekli bilgi gönderiyor.

Joystick yardımıyla kameraları kullanan ekip, oyuncunun fiziki aktivitelerini 4K kalitesinde takip edebilecek.

Sprint ve koşu mesafeleri dışında sistemde bir yenilik olarak; oyuncunun yorgunluk düzeyi de saniye saniye tespit ediliyor.

Metabolik Power adı verilen veri, saha içindeki futbolcuların performansındaki düşüşleri anında kaydedip teknik heyete bildiriyor. Bu sayede yorgunluk belirtisi gösteren oyuncu analiz odasındaki ekip tarafından tespit edilerek, teknik direktöre telsizle aktarılıyor. Teknik direktör de oyuncu değişikliği kararını alırken bu eş zamanlı verilerden de yararlanıyor.

(Ajansspor)