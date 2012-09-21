Aykut Kocaman'a Twitter'da tepki yağmuru: Hiç Football Manager da mı oynamadın?

Sarı lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği Marsilya maçında Alex'i oyundan çıkarması ile büyük tepki toplayan Aykut Kocaman, maçın berabere bitmesinin ardından sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu.

İşte Twitter'da Aykut Kocaman ve Marsilya maçıyla ilgili atılan mesajlardan bazıları;

@mrtcnk90: Aykut kocaman hiç football manager da mı oynamadın.

@NergisD1907: Aykut Kocaman, 1965 yılında Alex'e tepki olarak doğdu.

@kivancaltay: Aykut Kocaman'i gordukce Fatih Terim'e olan hayranligim gitgide artiyor..

@trueorfalselife: Aykut Kocaman'a edilen küfürleri toplasak cehennemin kapılarını açar o derece.

@alibal23: Alex'i oyundan alan Aykut Kocaman'ın kafasını yaşamak için en az 10 şişe tiner koklamak lazım.

@meskunmahalde: Ben olsam Bienvenu nün yerinde Aykut Kocaman'a "ulan manyak mısın niye beni oyuna alıyorsun" diye fırça atarım.

@BurcKarck: Gerçekten çok iyi ve güçlü bir kadromuz var, çok daha iyi olucagımızdan eminim ama Aykut Kocaman bu takımın çalıştırıcısı olamaz çok net

@m_ergin: Teknik traktör Aykut Kocaman.

@semhh: Bu akşam o kadar yanlış hareketine rağmen Aykut Kocaman yüzünden yenilmedik, Bekir son dk iceri almasa ne konuscaktık?

@BarisHaz: Simdi gelecek en iyi haber SON DAKIKA ; Aykut Kocaman Istifa Etti " olurdu !!

@talhaceviker: Bu Aykut Kocaman berabere kalmak için veya yenilmek için özel bir çaba sarfediyor olsa gerek

@YalinBahadirr: Bence Aykut Kocaman Türkiye'nin en iyi teknik direktörü.Sayesinde küfür ediyoruz sinirlerimiz boşalıyor,hoş şeyler..

@sultanertekin: Aykut Kocaman teknik direktörse, ben de bir Victoria Secret meleği olurum bence.

@erdemcapar: Aykut Kocaman'ın en çok kullandığı cümle şu olmalı: "Dur lan, bişey denicem"

@utkumutlu96 :Aykut Kocaman'ın maç 2-0 ken düşündüğü; -Acaba kimi oyuna alsamda maç 2-2 bitse?

@ismailymngl: Basaramazsam giderim dedin, neyi basardin bugüne kadar Aykut Kocaman?

@112022: Yaa insaf be. Hepiniz bir olmuş Aykut Kocaman'nın gözünü oyuyorsunuz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp Marsilya taş gibi takım demedi.