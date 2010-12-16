-AYKUT KOCAMAN'A TAM DESTEK İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevinden alınacağı, ayrılacağı veya pozisyonunda değişikliğe gidileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kocaman'ın Fenerbahçe camiasının önemli değerlerinden birisi olduğu, hakkında bu tarz haberlerin yapılmasının kendisi ve kulüp adına bir hakaret olarak algılandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde özellikle yazılı basında sportif direktörümüz ve teknik sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman'ın görevinden alınacağı, ayrılacağı veya pozisyonunda değişikliğe gidileceği yönünde birtakım asılsız haberler ve köşe yazarlarının görüşleri yer almaktadır. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Sayın Kocaman'ın görevden alınması ya da görevinde değişikliğe gidilmesi gibi bir durum da kesinlikle söz konusu değildir. Öte yandan camiamızın son derece önemli değerlerinden biri olan Sayın Kocaman hakkında bu tarz haberler yapılmasını, hem kendisi hem de kulübümüz adına hakaret olarak algıladığımızın bilinmesini istiyoruz.''