Aykut Kocaman yerine Mustafa Denizli mi geliyor?

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yerine arayışlar başladı. Sarı-lacivertlileri daha önce şampiyon yapan Mustafa Denizli ve halen Eskişehirspor'u çalıştıran Ersun Yanal’ın isimleri ön plana çıktı.



Sarı-lacivertlilerde 3 sezon teknik direktörlük ve 1 sezon sportif direktörlük görevini sürdüren Kocaman'ın istifası büyük süprizle karşılandı. Ancak kulüp bir an önce yeni bir teknik adamı takımın başına getirmenin hesaplarını yapıyor.

Şu ana kadar yeni teknik adamın yerli ya da yabancı olması konusunda net bir karar alınmadı. Ancak yönetim kurulu, yerli teknik adam seçenekleri arasından iki ismi ön plana çıkartmış durumda...

2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan ilk yerli teknik adam olan ve bu sezon Çaykur Rizespor'u Spor Toto Süper Lig'e çıkartan Mustafa Denizli ile Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aykut Kocaman'dan boşalan koltuk için en güçlü adaylar...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde teknik direktör konusunda zaman kaybetmeden karara varması bekleniyor.