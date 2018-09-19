Aykut Kocaman: Yabancıyı serbest bırakmak yerli üretimini öldürür

Türk futbolundaki yabancı sınırlaması tartışmalarına katılan son isim teknik direktör Aykut Kocaman oldu. Kocaman, kısıtlamaya karşı olduğunu ancak Türk oyuncu yetiştiren kulüplerin ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kural ilk çıktığında bir fon oluşturduğunu ancak daha sonra fonun ortadan kalktığına dikkat çeken Kocaman "Oyuncu yetiştirme artık tamamen boşlanıyor. Yabancıyı serbest bırakmak yerli üretimini öldürür. Kısıtlamak ise birkaç oyuncu yetiştiren fırsatçı kulüpleri yaratır. Yabancıyı kısıtlayamazsınız. Serbest olsun ama oyuncu üreten kulüpler ödüllendirilsin" dedi.

A Milli Takım iddiaları

Son günlerde ismi A Milli Takım ile anılan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü, bu iddialara da yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, "Bir yerde çalışırken beni rahatsız edecek, huzursuz edecek, etik olmayan şeylerin yaşanmasını istemiyorsam, aynı şeyi başkasına yapmam. Milli Takım’ın başında çok değerli bir antrenör var. Şu an böyle bir şeyi konuşmak hem kendime hem de Milli Takım’a saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon performansı

Fenerbahçe'nin 5 haftalık performansıyla ilgili de konuşan Kocaman "Oyunun gerçekleri neyse onları yapmaya çalışan bir insanım. Gelen antrenörün de benzer şeyleri yaptığını görüyorum. Kadrodaki değişim lig başlamadan 2-3 hafta evvel sonlansaydı belki birkaç puan fazla olabilirdi. Yola çıkıştaki düşünce farkı, şu an için en büyük problem. Değişim planlıyorsanız, bu değişimin ana şeylerinden biri de ufak tefek hayal kırıklıkları olacaktır. Kim kimle daha uyumlu, kim takımı aşağı çekiyor, kim oyuna girdikten sonra daha iyi verim sağlıyor gibi arayışlar uzun sürebilir. Şu anda Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorun bu" dedi.

"3 Temmuz'dan sonra birlik vardı, geçen sezon yoktu"

Geçtiğimiz sezonu da değerlendiren Aykut Kocaman, bu sürecin kendisi için zorlu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sezon benim adıma son derece yıpratıcı oldu. Aslında 3 Temmuz'la da kıyaslayabiliriz. Çok temel bir güç vardı orada: 3 Temmuz'un arkasından bütün camia birlik mesajı verebilmişti ve orada sıkıntılara göğüs germek çok daha kolaydı. Geçen sezon ise başından sonuna kadar yıpratıcıydı. 3 Temmuz'daki gibi olmadı. Geçen sezonki süreç, 3 Temmuz'a göre benim için daha yıpratıcı oldu. 3 Temmuz döneminde kulüp içinde müthiş bir birliktelik vardı. Kulübü kulüp yapan unsurlar güç birliği yapmıştı. Geçen sene ise öyle olmadı"

"Galatasaray beklediğimden üst seviye"

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray'ın performansını değerlendiren Aykut Kocaman "Galatasaray'ı beklediğimden bir üst seviyede buldum. Maçın da bu kadar kolay kırılması beklenmiyordu. Galatasaray'ın beklenenin bir adım daha üstünde olduğunu söyleyebilirim. Atlamadan söyleyeyim; Galatasaray'ı tebrik ederim. Avrupa'da başarılar dilerim" diye konuştu.