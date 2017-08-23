Aykut Kocaman ve Martin Skrtel'den Vardar maçı açıklaması

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan Vardar ile oynanacak play-off karşılaşması öncesi teknik direktör Aykut Kocaman ve savunma oyuncusu Martin Skrtel açıklamalarda bulundu. Kocaman, Makedonya deplasmanında yedikleri son golün yıkıcı bir etkisinin olduğunu ve bunu telafi etmeye çalışacaklarını söylerken, Skrtel de "Motivasyona ihtiyacımız yok. Motivasyon, Fenerbahçe'de oynamaktır" diye konuştu.

Aykut Kocaman'ın Vardar karşılaşması öncesi açıklaması şöyle:

"Esas itibarıyla hep vurgu yaptığım konu; gruplarda yer almak istememiz. İlk tur gayet iyi geçti bu yolda ancak ikinci turun ilk maçında hiç beklemediğimiz kadar kötü bir skor aldık. Bütün oyunu kontrol etmeyi başardık, gol atacak pozisyonlara girdik. İstediğiniz-istemediğiniz şeyler olur normaldir ancak son dakikada yediğimiz gol yıkıcıydı, bizi zora sokan büyük bir problem oldu.

Yarın o kendi kendimize yarattığımız son golü çıkarmak için büyük bir çaba göstereceğiz.

"Sürecin sıkıntısız olmayacağını düşünmedim"

Şu anki temel problemimiz başlangıçlarda gol yemek. Büyük bir sürpriz değil bu dönem benim için. 9-10 oyuncu geldi takıma, adaptasyon çabası var. Yeni bir oyun inşaa etmeye çalışıyoruz, sıkıntısız olmayacağını düşünmedim hiçbir zaman.

Öte yandan sıkıntılı geçeceğini bildiğim bu dönemde kabul edilebilir skorlar almak en büyük beklentimdi. Bu dönemi idare etmem açısından bu önemliydi ancak istediklerimiz olmadı. Son maçlarda kalemize atılan şut sayısı 20, kaleyi bulan şut 8, yediğimiz gol sayısı da 6.

"Neredeyse her şuttan gol yedik"

Önceki seneleri inceledim, hemen hemen 8 şuttan bir tanesi gol oluyor ligimizde. Biz son üç maçımızda neredeyse kaleyi bulan her şuttan gol yedik. Hayatın içinde bu var. Oyunun içinde de bu var.

2 tane kalecimiz var elimizde, ikisi de milli takımlarının kalelerini uzun yıllar korumuşlar. Bulundukları üst düzey takımlarda istikrarlı bir şekilde oynamışlar. Kontrol edemediğimiz çok fazla faktör var. Mümkün olduğu kadar yaşananları analiz ederek yaşanacakları öngörmekle geçiyor hayatımız.

"Souza ve Topal top çalmada başarılı"

Pek çok şey birbirini izleyen bir yörüngede gidiyor. Bu işte de böyle. Yeni oyuncular, yeni işler, yeni bir oyun düzeni… Bizim için de sıkıntılı oldu. Hayatın içinde bu dönecek, böyle gitme ihtimali yok, bu oyuncuların da belli bir ortalamaları var. Sabırla ve inatla çalışarak bu ortalamaları kendi lehimize çevirmeyi hedefliyoruz.

Mehmet Topal ve Souza’yı birlikte oynatmamın iki tane açılımı var. Kulüp olarak düşünüldüğü zaman bu düşünceyi dışlamak mümkün değil. Ancak sportif olarak bakıldığında başka bir gerçek çıkıyor; bazı oyuncuların yaratıcılıkları kadar bazı oyuncuların da topu rakipten almak konusunda artıları var.

Oyun oynamak için topu rakipten almaya ihtiyacınız var. Bu oyuncular da bu anlamda çok önemli roller görüyor takımda. Problemler olduğu zaman tek odaklı bakıyoruz. Fenerbahçe’nin temel problemi sadece Josef ve Topal’ın yan yana oynaması değil. Oyuna bakış, oyuna yönlendirme ve öndeki oyuncuların skor yapma konusunda sıkıntıları var. Bunun bir sıkıntı olduğunu gözlemliyorum, bunu çözmek için de çalışmalarım var. Bunu çözmek için yıkıp tekrar yapmak yerine yıkmadan düzelterek ilerlemeye çalışacağız.

"Maçı bitirecek kadro, başlayacak

11'den daha önemli"

Bitiren takım olmak çok önemli. Graz maçları, Göztepe maçı, Vardar maçını belki dahil edebiliriz… Problemimiz, başlayan takımlardan çok, sonraki hamlelerde bunu sürdürme ve artırma şansımızın olmamasıydı. Trabzon maçı bunun tam tersiydi. Guiliano oyuna girdikten sonra aldığı rol oyunun ritmini yakalayarak travmatik bir maçı doğru bir yöne çevirdi.

Başlayacak kadrodan çok maçı bitirecek kadroyu düşüneceğim, bu daha önemli. Son maçlar şunu gösteriyor ki; fiziksel anlamda bir adım daha attık. Doğruya giden durumlar var takımda. Atılacak bir gol önemli, bundan sonraki oyunumuz da önemli."

Martin Skrtel: Motivasyon,

Fenerbahçe'de oynamaktır

"Bir şeyler yaratmak istiyorsanız hatalar da yaparsınız. Hatalı goller futbolun içinde olan şeyler. Oynadığımız oyunun bir parçası bunlar. Bu hataları bir şekilde geride bırakmamız lazım. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürüp başarıya odaklanmamız lazım.

Motivasyona gerek yok. Motivasyon, Fenerbahçe’de oynamaktır. Bu formayı giyip, Avrupa’da mücadele etmektir.

"İstediğim golleri atamadım"

Duran toplarda pozisyonlar ürettik ama ben maalesef bireysel olarak istediğim golleri atamadığımı düşünüyorum. Bu noktayı geliştirmem gerektiğini, takım halimde geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pozisyona girdik ama golle sonuçlandırmada sıkıntılar yaşadık, bu noktada gelişmemiz lazım.

Tabii ki birbirinizle uyumunuz açısından, saha içerisinde istediklerinizi yapabilmeniz açısından aynı savunma ikilisi olarak forma giymek daha olumludur. Ama bu bize kalmış bir karar değil tabii ki. Ne ben, ne de başka bir takım arkadaşım belirleyebilir. Kim oynarsa oynasın en iyisini vermeye çalışıyor sahaya.

"Şansı da artık yanımıza çekmeliyiz"

Bizde yeterince kaliteli, tecrübeli oyuncular var. İş yapabilecek oyuncu sayımız çok fazla. İyi bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Şansı da artık yanımıza çekmeliyiz. Son maçlarda bunun eksikliğini çektik.

Oynadığınız maçlarda iyi skor almak için geride güçlü olmalısınız. Ön tarafta da üretken olmalısınız ve girdiğiniz pozisyonları gole çevirmelisiniz. Çok gol yedik evet ama bireysel hatalardandı daha çok. Bu hataları önlemeye çalışacağız. Bu durumu önlemeye çalışacağız.

Biz kendimize inanıyoruz. Kazanacağız, yarın da tek düşüncemiz bu olacak. Önceki maçlarda yarattığımız pozisyonların sayısı kadar yakalayıp bunları daha yüksek oranda gole çevirebilirsek kazanabiliriz.