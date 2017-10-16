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Spor

Aykut Kocaman: Üzerimizdeki ölü toprağını attık

"Galatasaray sezona iyi başladı ama bizim de galibiyete ihtiyacımız var"

16 Ekim 2017 00:57

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Yeni Malatyaspor'a karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Aykut Kocaman, Akhisar mağlubiyetinin ardından üzerlerindeki ölü toprağını attıklarını söyledi.

Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kocaman, rakipleriyle aralarındaki ezeli rekabetin yanı sıra kuvvetli bir takım olduklarını ve lige iyi başladıklarına dikkati çekti.

Aykut Kocaman, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Maç eksiğimiz de olsa zirvedne 11 puan gerideydik. Kendi açımızdan derbinin önemini artırabilmek için mutlak kazanmak zorundaydık. Akhisar mağlubiyetinin izlerini silmek zorundayız. Çok düşük olduğumuz bir maçtı, o maçın izlerini silip yarışın içine tekrar güçlü bir şekilde atılmamız gerekliydi.

Kuvvetli bir başlangıç oldu. İlk yarı da o yönde devam etti. Yeni Malatya da net ve açık bir oyun oynamaya çalıştı bu da bizim işimize geldi. Farkı açma, daha ileriye götürme şansı yakaladık."

"Galatasaray sezona iyi başladı ama
bizim de galibiyete ihtiyacımız var"

"İkinci yarının ortalarına doğru oyundan düştük. Golü de yedikten sonra biraz daha farklı bir oyun oldu ama sorun yaşamadık.

Bugünkü maç da üzerimizdeki ölü toprağını atmak için fırsat oldu. Moral yüklenmesi, özgüven tazelenmesi olacak. Şimdi Galatasaray derbisine bakacağız.

Son derece kuvvetli bir takım ezeli rekabetin de ötesinde. Sezona da iyi başladılar ama bizim galibiyete ihtiyacımız var."

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