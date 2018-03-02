Aykut Kocaman: Uzaktan uzağa takdir ettiğimiz çArşı da bu haldeyse bitmiş bu hikâye

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'inde oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından, Beşiktaş taraftar grubu çArşı'ya sitem etti.

Kocaman, kendisine karşı sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan çArşı hakkında şunları söyledi;

"Uzaktan uzağa takdir ettiğimiz çArşı grubu benim fotoğrafımı yayınlıyor ve aşağılamaya çalışıyor. Nedir bu ya? Van'daki insanlar için üstlerini çıkaran insanlar bunlar; çArşı gurubu. Sonra beni aşağılamaya çalışıyorlar. Bunu bir canlı üzerinden yapıyorlar. Evimde de o canlıyla yaşıyorum. Hiç aşağılanmadım. çArşı da yapıyorsa, bitmiş yani bu hikâye. Ama üzüldüm yani... çArşı da bu haldeyse... Ben kendimi biliyorum çok şükür. Onlar da bunu yapabiliyorsa.. Ne diyeyim. Bu ortam futbol ortamı değil. Bu ortamın hiçbir şeye faydası olmayacak. Devre arasında çok büyük olaylar yaşanmadı. Ufak bir temas oldu, ben de bunun merkezindeydim. Büyütülecek bir şey yok."

çArşı ne yapmıştı?

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maç sonunda sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı;