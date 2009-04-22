Aykut Kocaman: Turu ilk maçta kaybettik



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları buna rağmen kupaya veda ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada turu ilk maçta kaybettiklerini söyledi.



Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: "Umut bizim açımıza bu maçın umudu olabilir diye düşündük ve sahaya sürdük. Son derece iyi de mücadele etti. 11 eksiğimiz olsa da Ankaraspor adına sahaya çıkan 11'imiz ideal 11'imizdir. Turu biz ilk maçta kaybettik, Yusuf'un attığı üçüncü gol bizi çok zor duruma soktu. Beşiktaş gibi bir takıma tur için kendi sahasında üç gol atmak kolay iş değil. Bir amacımız vardı, bunun içinde son 10 dakika elemizden geleni yaptık ama dediğim gibi ilk maçta turu kaybetmiştik. Son oyuncu değişikliğimizi üçüncü golü bulmak için yaptık, maç uzatmalara gitseydi bizim için oyunun son 30 dakikası daha zorlaşabilirdi ama bunun tersi de olabilirdi. Bu sene bizim için heba olmuş bir sene, iyi bir takımımız var ama iki aylık bir dönem benim ve kulübümüz adına berbat bir dönemdi. İlk üçün içinde yer alabilecek bir takımdık ama olmadı. Kalan maçlarda kalitemizi ve onurumuz ortaya koyacak maçlar ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Umarım bunu Galatasaray maçında devam ettiririz."





