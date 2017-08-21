Aykut Kocaman: Trabzonspor'un 2 haftada kırmızı kart görmemesi ilginç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'la evlerinde aldıkları beraberlik sonrası, "Trabzonspor'un son 2 haftada 2 haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi işin ilginç boyutu" diye konuştu.

Bordo-mavililerin yaptığı 28 tane faulün altını çizen Kocaman, rakibinin zaman geçirdiğini söyleyerek topun oyunda kalma süresinin 43 dakika olmasını eleştirdi.

Aykut Kocaman, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

Hafta mutsuz bir haftaydı. Cumartesi günü başlayan, Vardar maçıyla devam eden seriyi tamamladık. Seri derken şunu kast ediyorum; 3 maçta 6 gol yiyip 4 tane atabildik. 25 civarında net gol pozisyonu yakaladık, 75-80 arası orta, 50 civarında şut yaptık. 2 puan ve 2-0'lık mağlubiyet, gerçekten kötü bir hafta.

Her şeyin bu kadar ters gittiği bir hafta; ancak bu kadar olur... Ofansif olarak yapmaya çalışıp yapamadıklarımızın yanı sıra 6 tane hatalı gol yemek de hem şaşırtıcı hem üzüntü verici.

"Onur'un sakatlığı 2-3 dakika

sürdü; top 43 dakika oyunda kaldı"

Bu kadar hatalı gol Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray standardında yenmez. Bunları umuyorum ki telafi edeceğiz.

Trabzonspor'un 2 haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi işin ilginç boyutu. 28 tane faulü var rakibimizin, verilmeyenleri saymıyorum. Oyun çok fazla duraksadı, sadece Onur'un sakatlığı 2-3 dakika sürdü. Top 43 dakika oyunda kalmış.

"Volkan şanssız bir dönem yaşıyor"

Vardar maçına odaklanıp, turu geçmeye odaklanıp Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımı nefes alacağımız bir noktaya taşımak istiyoruz.

Her şey ortada, gözüküyor. Volkan Demirel şanssız bir dönem yaşıyor. Aynı şeyi 2-3 gün evvel Kameni de yaşadı. Bu total bir durum gibi gözüküyor, takımın bir durumu. Sadece Volkan için değil, hepimiz için böyle bir durum ancak Volkan için de sıkıntılı bir dönem olduğu gerçek.

"Soldado ve Guiliano hücum

gücümüzü artıracak"

Vardar maçının zor olacağı gerçek. 2'nci golün olması durumu zora soktu. Çevirebilecek gücümüz var. İradesi yüksek bir rakibimiz var, güçlü bir şekilde gelecekler. Çok kaliteli oyuncularımız var. Soldado ve Guiliano dahil olduğu zaman daha da artacak bir hücum gücümüz var. Takım da çok istekli.

Kalemize gelen topların çok yüksek bir gol olma oranı var. Yüzde 75-80 civarında bir oran var. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Kazanmayı çok istiyoruz, bu maçta da bunu gösterdik. Son saniyeye kadar galibiyeti çok isteyen bir takım vardı, bu durum devam edecek.