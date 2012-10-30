Aykut Kocaman taraftarların istifa tezahüratı için ne dedi?

Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor'a 3 - 1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında tribünlerden gelen istifa tezühüratlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Kocaman, "Antrenörler için tabii ki çok istenen ve hoş bir durum değil. Ancak futbolun acı gerçeklerinden birisi bu. İşler yolunda gitmediği zaman elektrikler ve şimşekler antrenöre doğru gelir. Bu işin doğal bir seyri maalesef" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor'a 3 - 1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, basit hatalar sonucu yenildiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, "Bugün bizim kaybetmemizin temel nedenlerinin başında, oyuncu eksikliklerinden ziyade basit hataların çok yüksek olması geliyor. Bu tip hatalar çok olacak. Rakip bazen değerlendiriyor, bazen değerlendiremiyor. Oyuncu eksiklerimizden ziyade, bunu mazeret olarak sürmenin anlamı yok, var olan oyuncularımızın, hepimizin, Fenerbahçe takımı olarak hatalarımızın sonucuydu bugünkü maç" dedi.

Son haftaların iyi ve moralli bir takımına karşı oynayacaklarının bilinciyle maça çıktıklarını anlatan Aykut Kocaman, "İlk yarı uzun süre son derece bizim adımıza doğru bir şekilde gerçekleşti. Son 3-5 dakikasına girerken arka arkaya yediğimiz iki gol büyük bir şok etkisi yarattı. İkinci yarıda en önemli şey, rakibimizin yerlerini dağıtacak agresiflikle sahaya çıkmaktı. 49. dakikadaki gol moral oldu. Eşitliği sağlamak için baskılı bir oyun oynadık, fırsatlar yarattık ancak beceremedik, başaramadık" ifadelerini kullandı.

Tribünlerden yükselen "Aykut istifa" seslerini duyduğu anda kafasından neler geçtiği sorusuna karşılık da Kocaman, "Antrenörler için tabii ki çok istenen ve hoş bir durum değil. Ancak futbolun acı gerçeklerinden birisi bu. İşler yolunda gitmediği zaman elektrikler ve şimşekler antrenöre doğru gelir. Bu işin doğal bir seyri maalesef" dedi.

Her puan yitirildiğinde kendisine yönelik protesto yapılacağı ifade edilerek, "Bu baskıyla 34 hafta nasıl mücadele edeceği" sorulan Kocaman, şu yanıtı verdi: "Kolay olmadığını söylemek durumundayım. Bu konudaki cevabımı daha önce vermiştim. Hem oyunun içinde hem de oyunun dışında, hem oyuncular adına hem de şahsım adına doğru zamanı beklemekte fayda var gibi görünüyor. Ama özellikle benim yapımdaki bir insan için kolay olmadığını söyleyebilirim." Kamuoyunda "Aykut Kocaman oyunu iyi okuyamıyor" söylemleri olduğu kaydedilerek, bu konudaki düşüncesi sorulan Kocaman, "Kamuoyu böyle bir yargı verdiyse kamuoyunun yargısıdır. Bunu savunmaya geçmenin anlamı yok. Ama çok net bir şekilde yanlış, yani bu doğru değil. Ama sonuçta kamuoyunun yargısı diyorsunuz, öyle dediğinize göre kabul etmek zorundayız" diye konuştu.

Salih Uçan'ı oyuna almasıyla ilgili bir soru üzerine de Kocaman, yenilen 3. goldeki problemin, Salih'in hatasından ziyade dönecek top için takım yerleşiminin tamamen bozulması olduğunu ifade etti.

Sakatlığı bulunan 5 oyuncunun yokluğunda, Krasic ve Stoch'tan beklediği performansı alıp almadığı sorulan Kocaman, "Kaybedilmiş bir maçtan sonra oyuncularla ve bireysel değerlendirmelerle ilgili kontrollü ve dikkatli olmakta fayda var. Oyuncular montaj malzemesi gibi değil. Sıkıntı olduğu zaman birini çıkar, birini koy, kenara at gibi olmuyor. Bunlar yetenekli insanlar. Bireysel değerlendirmeyi kendi içimizde yapmamız doğru olur" şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcu Dirk Kuyt da, yenilginin düş kırıklığı yarattığını vurgulayarak, "Hatalarımızdan ders almamız gerekiyor" dedi.

Kuyt, 41. dakikada yedikleri ilk golden sonra takım olarak güvenlerini yitirdiklerini anlatarak, maçı şöyle değerlendirdi: "Böylesi hayal kırıklığının ardından konuşmak zor. Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Maçın başında oyunun kontrolü bizdeydi. Fakat 40. dakikadan sonra bir gol yedik. Güvenimizi kaybettik. Aslında bu son derece gereksiz bir durum oldu. Biz kaliteli bir ekibiz, böyle yapmamamız gerekiyor. İkinci yarı başladığında takımın reaksiyonu iyiydi. Gol de bulduk. İkinci golü bulmak için çok fazla kalbimizle oynadık. Belki o dönemde biraz daha akıllı oynamalıydık, bunu yapamadık. Hatalarımızdan ders almamız gerekiyor." Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da Cumhuriyet'in 89. yılını kutlarken taraftarlarına güzel bir oyun sergilemek istediklerini ancak başaramadıklarını ifade ederek, karşılaşmayla ilgili şunları söyledi: "Kazanma arzusuyla sahaya çıktık. İlk 35 dakika oyun dengeliydi, ortada geçti. İlk yarının sonlarında kötü iki gol yedik. Devre arasına moralsiz girdik.

İkinci yarıya baskılı başladık, golü de bulduk. Ardından oyunun kırılma anı bence direkten dönen topumuz oldu. 2-2 olacak ve daha da moral bulacaktık. Ardından kontrataktan gol yedik. Üzgünüz, taraftarımıza böyle bir oyun sergilediğimiz için. Maçlar bitmiyor, yoğun bir tempo var. Gelecek maçlarda inşallah yine 3 puanla tanışacağız."