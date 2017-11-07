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Spor

"Aykut Kocaman şu anda Aziz Yıldırım'ın kum torbası"

"Aziz Yıldırım, Nisan-Mayıs aylarında Kocaman'ı gönderir"

07 Kasım 2017 13:50

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’de yaşanan Aykut Kocaman kriziyle ilgili, “Aziz Yıldırım, Nisan-Mayıs aylarında Aykut Kocaman’ı gönderir. Bir daha da asla çalışmaz onunla!” yorumunu yaptı.

Çelikler ayrıca ikili arasındaki ilişkiyi, “Aykut Kocaman şu anda Aziz Yıldırım’ın kum torbası. Aziz Yıldırım böyle bir kum torbasını şimdi bırakmaz” sözleriyle yorumladı.

Lig Radyo’da gündemi değerlendiren Çelikler, Kocaman’ın istifa blöfü yaptığını; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sıkışmış durumda olduğu için Kocaman’a mecbur durumda olduğunu savundu. Çelikler ayrıca Yıldırım’ın, teknik direktör Kocaman’dan ‘intikamını alacağını’ düşündüğünü de belirtti.

Serdar Ali Çelikler’in Lig Radyo’daki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"İstifa duruş meselesidir;
Kocaman'da bu duruş yok"

“Aziz bey şu an öfkelidir. Ben onu anlayabiliyorum. Şu an tam yarı yolda bırakıldı. İstifa bir duruş meselesidir. Aykut Kocaman’da bu duruş yok.

Aykut Kocaman şu anda Aziz Yıldırım’ın kum torbası. Aziz Yıldırım böyle bir kum torbasını şimdi bırakmaz.”

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Aziz YıldırımAykut KocamanSerdar Ali ÇeliklerkumTorbası

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