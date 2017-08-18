Aykut Kocaman: Sonuç iç acıtıcı; turu geçeceğimize eminim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Makedonya'da Vardar karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyet sonrası, "Beklemediğimiz bir sonuçtu. İç acıtıcı. İki takımı kefeye koyduğumuzda zor olmasına rağmen turu geçeceğimize eminim" diye konuştu.

Özellikle Süper Lig'de oynayacakları Trabzonspor karşılaşması öncesi bu sonucu almanın kendileri adına işleri oldukça zorlaştırdığının altını çizen teknik adam, rakibin üretkenliği olmamasına karşın kendi ürettikleri pozisyonlar yüzünden gol yediklerini söyledi.

Aykut Kocaman, maç sonu şöyle konuştu:

"Maçtan evvel beklemediğimiz bir sonuçtu. Sonuç iç acıtıcı. Turu İstanbul'a zorlaştırarak bıraktık. Zorlu bir periyot var, Trabzonspor maçı öncesi avantajlı bir skorla dönmek çok rahatlatacaktı. Ancak bu sonuç işimizi çok zorlaştırdı.

"Onlarca pozisyon var; gol yok..."

Onlarca şut denemesi, son paslar, bu kadar pozisyon; gol yok... Rakibin hemen hemen hiçbir pozisyonu yokken kendi yarattığımız pozisyonlarla gol yedik. Dönem olarak ilginç bir dönemden geçiyoruz.

İki takımı kefeye koyduğumuzda zor olmasına rağmen turu geçeceğimize eminim.

"Enerjisi yüksek oyuncuları

sahada tutmayı amaçladım"

Arka arkaya 3 tane zorlu maçımız var ancak elimizde 2 tane stoper var. Herhangi bir sakatlıkta işimiz daha da zora girecekti. Bu maç; iki ayaklı olması nedeniyle telafiye daha açık bir maçtı. Enerjisi yüksek oyuncuları sahada tutmayı amaçladım.

Hemen zihinsel olarak Trabzonspor maçına odaklanmalıyız. İşimizi zorlaştırdık. Söyleyecek fazla bir şey yok.

"İlginç bir dönemden geçiyoruz"

İlginç bir dönem geçiriyoruz. Bu kadar bireysel hata Fenerbahçe standardında oyuncuların yapacakları şeyler değil. Göztepe ve bu karşılaşmayı göz önünde bulundurarak söylüyorum bunları. 34 maçlı lig üzerinden düşünürsek, 5-6 tane olabilecek hatalar bunlar. 3-4 tanesinin üst üste gelmesi gerçekten ilginç.

Bireysel konuşmanın anlamı yok. Esas itibarıyla anlık çözümlerden öte geneli kapsayan çözümler, geleceği yönlendirecek çözümler arıyorum. Uzun dönemi kapsayan çözümler istiyorum, bugünkü kadronun sebebi de buydu. Ancak bu ilginç dönemde kısa vadede sıkıntı yarattı.

"Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

Saha yerleşimi açısından zamana ihtiyacımız var. Bu kadar orta, şut ve gol pozisyonundan sonra skorun 2-0 olması anlatmaya çalıştığım işin ilginç tarafı. Bazı dönemlerde bazı takımlarda işler ters gider, bizim için de durum şu an böyle.

Oyunu istikrarlı hale getirebilirsek, doğal bir Fenerbahçe refleksi olan çok istekli oynamaktan kaynaklı hatalar da olabiliyor bazen ancak bunları azaltmaya çalışmalıyız. Bu kadar pozisyon ürettiğimiz maçta topu içeri atmasını bilemedik.

Turu İstanbul'a bıraktık ama geçeceğiz. Bunu yapacak gücümüz var. Seyircimizin de desteğiyle başaracağız. Vardar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz.