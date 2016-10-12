Aykut Kocaman Shakhtar Donetsk'in listesinde

Fenerbahçe'ye 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazandıran ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatan teknik direktör Aykut Kocaman, daha sonra görev aldığı Atiker Konyaspor'da da başarılı çizgisini sürdürünce Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe’de kazandığı kupaların ardından, geçtiğimiz sezon başına geçtiği Atiker Konyaspor’u lig üçüncüsü yaparak Avrupa Ligi’ne taşıyan Aykut Kocaman için önemli bir gelişme yaşandı.



Yeşil-beyazlılar Braga ve Fenerbahçe maçlarında da göz hapsinde olacak. Ancak ilginç olan; Shakhtar yönetiminin bu maçları izlemeleri için görevlendirdiği scoutlar Konyasporlu futbolcuları değil, teknik direktör Aykut Kocaman'ı izleyecek.

Lucescu olumlu referans verdi

Uzun yıllar bu takımda görev yapan Mircea Lucescu'nun, maç öncesi Shakhtar'a, “Türk futbolunun en önemli hocalarından biriyle karşılaşacaksınız, dikkat edin. Aykut Kocaman'ın her zaman bir sistemi ve planı vardır” diyerek uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Shakhtar yönetimi takımın mevcut teknik adamı Paolo Fonseca'nın oyuncular üzerindeki etkisinden ve kulübün performansından memnun, ancak genç teknik adamın parlayıp yeniden Avrupa'da büyük bir takımın başına geçme ihtimalini göz önünde bulundurarak Lucescu'nun da övgüyle söz ettiği Kocaman'ı yakın takibe aldığı ifade edildi.