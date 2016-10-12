T24 LogoT24 Logo
Spor

Aykut Kocaman Shakhtar Donetsk'in listesinde

Ukrayna futbolunun son 10 yılına damga vuran Shakhtar Donetsk, Aykut Kocaman’ı yakın takibe aldı

12 Ekim 2016 12:33

Fenerbahçe'ye 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazandıran ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatan teknik direktör Aykut Kocaman, daha sonra görev aldığı Atiker Konyaspor'da da başarılı çizgisini sürdürünce Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe’de kazandığı kupaların ardından, geçtiğimiz sezon başına geçtiği Atiker Konyaspor’u lig üçüncüsü yaparak Avrupa Ligi’ne taşıyan Aykut Kocaman için önemli bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlılar Braga ve Fenerbahçe maçlarında da göz hapsinde olacak. Ancak ilginç olan; Shakhtar yönetiminin bu maçları izlemeleri için görevlendirdiği scoutlar Konyasporlu futbolcuları değil, teknik direktör Aykut Kocaman'ı izleyecek.

 

Lucescu olumlu referans verdi

 

Uzun yıllar bu takımda görev yapan Mircea Lucescu'nun, maç öncesi Shakhtar'a, “Türk futbolunun en önemli hocalarından biriyle karşılaşacaksınız, dikkat edin. Aykut Kocaman'ın her zaman bir sistemi ve planı vardır” diyerek uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Shakhtar yönetimi takımın mevcut teknik adamı Paolo Fonseca'nın oyuncular üzerindeki etkisinden ve kulübün performansından memnun, ancak genç teknik adamın parlayıp yeniden Avrupa'da büyük bir takımın başına geçme ihtimalini göz önünde bulundurarak Lucescu'nun da övgüyle söz ettiği Kocaman'ı yakın takibe aldığı ifade edildi.

ETİKETLER

aykut kocamanshakhtar donetskmircea lucescu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24