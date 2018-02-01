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Spor

Aykut Kocaman: Şampiyon olmamız çok zor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin

Kocaman, yaptığı açıklamalarla isyan bayrağını çekti

01 Şubat 2018 17:26

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Girsunspor'u 2-1 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçından sonra yaptığı açıklamalar bütün gündemi değiştirdi. Hakemlerden yakınan Kocaman, Süper Lig'de de Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmalarının çok zor olduğunu ifade etti. Kocaman, 'bazı' Fenerbahçe taraftarlarına da sitem etti.

İşte Kocaman'ın yaptığı flaş açıklamalar;

"Maçın ikinci yarısı istediğimiz gibi gitmedi. Belki böyle maçlar için doğal sayılabilir. Daha sonra analiz edeceğiz. Zorlu geçme ihtimali zaten ortadaydı. Rakip, bizden önce biri Süper Lig'in lideri olmak üzere, iki Süper Lig takımını elemiş bir takım...

Belki bir basın toplantısı ile birkaç cümle daha söyleyebilirim. Bizim taraftarımızın bir kısmı da, Ozan olayının da, Valbuena olayının da, bazen benim üzerimden de bir şeyler yaratmaya çalışıyor.

Bugün çok net görüldü. Bu hakemlerin cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Daha 1. dakikada sarı kart pozisyonu, müthiş yakaladı ama rakiplerimiz olunca görülmüyor. Burada daha 1. dakikada görülüyor. Hakemler bize verdikleri kartları rakiplerimize vermiyorlar. Ben hakemlere bize gösterdikleri kartlara, cesaretlerine bir şey demiyorum. Ama rakiplerimize niye göstermiyorlar? Bize çat çat çat gösteriyorlar. Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor.

Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin."

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