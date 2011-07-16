-AYKUT KOCAMAN: SAHADA KONUŞACAĞIZ BRÜKSEL (A.A) - 15.07.2011 - Teknik direktör Aykut Kocaman, futbol dışındaki gelişmelerin takımı ister istemez etkilediğini belirterek, ''Bizim yerimiz saha. Biz sahada konuşacağız'' dedi. Uluslararası Belçika Futbol Turnuvasına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Fenerbahçe yarın oynayacağı Standart Liege maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Kocaman Brüksel yakınlarındaki Wolvertem kasabasında gerçekleşen antrenman öncesi futbolcularıyla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yaptı. Kocamanın burada öğrencilerine Twente maçında yapılan hataları anlattığı öğrenildi. Aykut Kocaman dün oynanan karşılaşmanın geçen sezonun ilk yarısındaki kötü durumları çağrıştırdığını ifade ettiğini ve ikinci yarıda oynanan futboldan memnun olduğunu ve hep böyle oynanmasını istediği belirtildi. Futbol dışındaki gelişmelerin takımı ister istemez etkilediğini belirten sarı lacivertli teknik adamın, ''Bizim yerimiz saha. Biz sahada konuşacağız'' dediği ifade edildi. Aykut Kocaman tüm sorunların üstesinden gelmek için birbirlerine destek olmaları gerektiğini söylediği aktarıldı. Aykut hocadan sonra söz alan Emre ve Alex'in hocalarına destek oldukları ve iyi çalışmaları halinde başarılı olacaklarını çünkü iyi bir takım olduklarını söyledikleri öğrenildi Kocaman'ın toplantıdan sonra Christian ile özel olarak bir kaç dakika daha konuşması dikkati çekti. Twente maçında 45 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcular antrenmanda rejenarasyon yaparken maçta forma giymeyen oyuncularda beşe iki pas ve şut çalışması yaptılar. Sol alt adalesinde sertlik olan Alex ve Twente maçından ağrısı bulunan Emre birlikte koşu yaptılar. Brüksel'de tedavisi süren Emenike idmana katılmazken iğne tedavisine devam edildiği gelişiminin iyi olduğu açıklandı. Öte yandan İstanbulda kalan futbolcuların durumlarının doktor tarafından takip edildiği Serdar ve Uğur'un günde çift antrenman yaptıkları ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Mehmet Topuz ve Niang'ın ayağının üst tarafında bulunan doku zedelenmesi nedeniyle havuzda çalıştığı belirtilirken Mehmet Topuz'un da çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Sakat olan Berk'in de iyileştiği kaydedildi. Sarı lacivertli takım yarın Belçika'nın Standart Liege takımıyla TSİ 21.00'de karşılaşacak.