Aykut Kocaman: Şaçma sapan bir kırmızı kartı!

T24 - Maç sonrası açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman rövanş için avantajlı bir skorla ayrıldıklarını açıkladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımı karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliğin kendileri için son derece avantajlı bir skor olduğunu bildirdi. Kocaman, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, golü erken bulmalarına rağmen ilk 15 dakikalık bölümün, daha organize ve istekli bir şekilde üzerlerine gelen rakiplerinin etkinliğinde geçtiğini anlatarak, maçı şöyle değerlendirdi: ''Ondan sonra esas yapmamız gereken, topu hızlı ve ayağa paslarla çevirmeye başlamaktı ve sonra kontrolü biraz ele aldık. Öne geçme şansı yakaladık. Ancak bu sırada her şey tersine döndü. Son iki maçımızda 180 dakikanın yaklaşık 135 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Yaklaşık bir aydır hem ağır antrenmanlar, hem de aynı oyuncu grubunun üzerine yüklenilmesi, ikinci yarıda skoru koruma kaygısıyla üzerimizdeki yükü artırdı. Futbol adına şansımız da biraz yerindeydi.



Rakibimizin kaçırdığı gol pozisyonları oyuna tutunmamızı sağladı. Belki biraz daha topu tutma şansına sahip olabilirdik ama kontrol etme şansımız yoktu. Rakibimiz sahanın bütününde organize olarak üzerimize geldi. 2-2'lik skor böyle bir günde bizim için son derece avantajlı sayılır.'' -''SAÇMA SAPAN BİR KIRMIZI KARTTI''- Kocaman, Kazım'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili ise ''Hiçbir yorum yapmaya bile gerek yok. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Sportif anlamda saçma sapan bir kırmızı karttı. Buna ne yapılabilir ki anlatmanın da bir mantığı yok. Anlamsız gereksiz bir kırmızı karttı'' değerlendirmesini yaptı. -''ENDİŞE DUYACAK BİR ŞEY YOK''- Kocaman bir soru üzerine takımıyla ilgili endişe duyacak bir durum bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Deplasmanda son dakikalarda gelen bir penaltı golüyle berabere kaldık. O nedenle endişe duyacak bir şey yok. Tam tersi İstanbul'daki maç çok daha farklı olacak. Tahmin ettiğim ve gördüğüm, Fenerbahçe ilerleyen zamanlarda çok daha iyisini yapacak kudrete sahip bir takım. Sahada 11 kişi kalmasını biraz daha becermemiz lazım. Maçı birkaç defa daha seyrettikten sonra oyuncularıma yorum yaparım.''







