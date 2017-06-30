Aykut Kocaman resmi imzayı attı; işte ilk açıklamalar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Basın karşısında gerçekleştirilen törende konuşan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı 27 yıldır tanıdığını söyledi. Geçmişte aralarında yaşanan kavgaya da değinen başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aykut Kocaman' bir daha gelemez demişimdir;

hayatta her şey değişim üzerine kuruludur"

"Biz Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık. 27 yıldır tanışıyoruz. İnsanlar sevdiklerine kızabilirler. Bizim ortak paydamız Fenerbahçe. Aykut Kocaman'la hayata bakış açımız da aynı. Ben şahsım olarak 'dar ağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe' diyen insanım. Yanlış da olsa kimse beni yargılayamaz. Geçmişte 'Aykut Kocaman bir daha gelemez' demişimdir. Hayatta her şey değişim üzerine kurulmuştur. İnşallah bizler gitsek dahi uzun yıllar burada kalır. Fenerbahçelidir, kongre üyesidir. Bu birlik ve beraberlik ölene dek sürecektir. Onun Fenerbahçeliliği'ni kimse sorgulayamaz. Allah yolunu açık etsin."

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Aykut Kocaman da; "Fenerbahçe'de yarım kalan işlerim var" sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'de yarım kalan

işlerim var' demiştim"

"Ben bunu şahsım adına söylüyorum; benim için hiçbir yer değil, burasıdır zirve. Tekrar bu anlamda burada olmak son derece gurur verici. Bunun için de Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. 4 senedir şampiyonluğun arkasında kalıyor bu takım. Yapmamız gereken tek şey silkelenip önce yürümeye sonra da koşmaya başlamamızdır. 'Fenerbahçe'de yarım kalan işlerim var' demiştim. Bunlar önce ülke içindeki zirve ve en az ülke içindeki kadar önemli olan Avrupa'daki hedeflerimiz..."

"Kadroya takviye yapacağız"

"Bence bu dönemdeki en büyük transferimiz var olan oyuncu grubumuzun özgüvenlerini ve fiziksel kalitesini geri kazandırmak. Bunu sadece bizim değil, oyuncuların da istemesi lazım. 3 oyuncu ile anlaşma yaptık. En az 1 veya 2 oyuncuyla daha temaslarımız sürüyor. Merkez forvete 1 takviye daha yapmak durumundayız. Dünyada en zor olan transferde merkez forvettir. Volkan Demirel'le yarışacak bir kaleci arıyoruz"

"Buradaysanız baskıyı kaldıracaksınız"

"Şunu net bir şekilde göreceksiniz, gayret gösteren bir takım olacağız. Yapabileceklerimle ilgili vereceğim söz; sabahtan akşama kadar, uyku hariç nasıl ileri gidebileceğimiz olacak. Bunlar baskıyı arttıracak şeyler. Ancak buradaysanız bu baskıyı kaldıracaksınız"

"Fenerbahçe'de her şeyi özledim"

"Fenerbahçe'de her şeyi özledim. Sıkıntılı şeyler de var. Bütün bu sıkıntılarla çalışmaya değecek şey de Fenerbahçe... Futbol piyasasında değerim var. Gittiğim yerlerde saygı da görüyorum, saygı da gösteriyorum. Bunun çok daha fazlasını bana sağlayan Fenerbahçe'dir"

"Bazı oyuncularımız nerede

olduğunun farkında değil"

"Oyun anlayışıyla ilgili olarak ne sadece ofansif futbol ne de sadece defansif oynayarak bir yere varamazsınız. İkisini de yapmalısınız. Var olan ve gelecek oyuncuların fiziksel ve zihinsel kalitelerini arttırmaya çalışacağız. Bu konuda beklentimiz çok yüksek. Bazı oyuncularımız nerede olduğunun farkında değil, bunları anlatacağız."