Aykut Kocaman resmen Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Pazartesi günü sözleşme imzalanacağı belirtilen açıklamada, sözleşme detaylarının imza töreni sonrası açıklanacağı duyuruldu.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Atiker Konyaspor’umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır.

"Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

"Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır."