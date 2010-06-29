Aykut Kocaman resmen F.Bahçe'de

T24 - Fenerbahçe, Christoph Daum'un yerine teknik direktörlüğe getirdiği Aykut Kocaman ile sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi resmen başladı.



Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak görev yaptıktan sonra teknik direktörlüğe getirilen Kocaman, medya önünde bir yıllık sözleşmeye imza attı.



Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Aykut Kocaman, "beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu idrak edecek durumdayım. Umarım olumlu sonuçlar alırız. Gözü kara bir insanım ancak en korkutuğum şeylerden biri bu kadar yüksek güvene karşı mahcup olma kaygısı" diye konuştu.



Kulüpteki hedefleri ve yapmak istedikleriyle ilgili konuşan Kocaman, Dani Güiza'nın ilk antrenmana katılmaması gibi kulüp içinde kalması gereken konularda, medyayı kısa ve doğru şekilde bilgilendireceklerini söyledi.



Kadro derinliği yaratmak ve Fenerbahçe'nin yapısal değişimini tamamlamak için Türk ve yabancı birkaç transfer daha yapacaklarını belirten Kocaman, aralarından ayrılacak oyuncular da olacağını, bunu doğal karşılamak gerektiğini vurguladı.



Fenerbahçe camiasını kendisine gösterdiği büyük desteğin yıpratıcı olabileceğini de vurgulayan Kocaman, "ama bu baskıyı üstlenmek ve olumluya çevirmek tamamen benim elimde. Top artık benim ayağımda" dedi.



Oyuncuların sorunlarıyla yakından ilgileneceğini ve çözüme yönelik çalışacağını ifade eden Kocaman, "futbolu seven, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuran her futbolcuya kapım açık olacak" diye konuştu.



Kocaman, teknik direktörleri yerli ve yabancı olarak sınıflandırmak yerine başarılarıyla ve kulüplerine kattıkları değerle ölçmek gerektiğini, oyuncu konusunda da genç-yaşlı şeklinde bir ayrım yapmayacağını vurguladı.



Genç teknik adam, temel futbol anlayışı olarak biraz daha baskılı ve hızlı bir oyun oynatmaya çalışacağını söyledi.





Yıldırım: "Aykut ile yeni bir çığır açılacak"



Törende Kocaman'dan önce söz alan başkan Aziz Yıldırım yönetim kurulu olarak ona Kocaman'a yetki verdiklerini belirterek, "bütün sorumluluk kendisinindir. Üç yıl sonra olmasını beklediğimiz olayın şimdi gerçekleşmesi beni mutlu etti. Sayın Kocaman'ın Fenerbahçe tarihindeki yerini ve taraftarın kalbindeki yerini biliyoruz. Taraftarın da onu istediğini biliyoruz. Sadece yerli teknik adam olarak Mustafa Denizli ile şampiyon olduk. Yerli teknik adamlara görev verme zamanı geldi" dedi.



Yıldırım, "geçen sezon da beraber çalıştık. Güvencimiz sonsuzdur. Aykut ile birlikte yeni bir çığır açılacak bir değişim yaşanacaktır. Kendisi de buna layıktır. Milli takımlar anlamında da Aykut'un kişiliğine hepimizin ihtiyacı vardır" diye konuştu.







