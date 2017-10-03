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Spor

Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü de 'saha olayları'ndan dolayı PFDK'ya sevk edildi

03 Ekim 2017 21:03

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK bugün yapılan toplantısında, Telelset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe maçından sonra hakem Bülent Yıldırım’a tepki gösteren Kocaman’ın disipline sevk edilmesine karar verdi.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un da aynı maçtaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri "çirkin ve kötü tezahüratı", Galatasaray Kulübü de "saha olayları"ndan dolayı PFDK'ya sevk edildi.

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Aykut KocamanFenerbahçeGalatasarayPFDKAlper PotukBülent Yıldırım

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